El fuerte cruce de Canaletti y Duggan por el caso García Belsunce

Es que Duggan participó como entrevistado en “Carmel”, criticó con dureza a su colega, acusándolo de no haber leído el expediente de la causa. "Que lo lea de manera independiente, como lo hice yo. Estoy seguro de que no lo leyó. Estoy segurísimo, porque hasta el día de hoy sigue diciendo las mismas estupideces que él sabe perfectamente que son falsas", afirmó el periodista de América en "Intrusos".

Duggan LA DESCOSIÓ TODA en Intrusos destrozando a los medios por mentir en la causa "Maria Marta"

Canaletti no se quedó callado y le contestó en su programa de TN, aunque prefirió no nombrarlo. "Yo sé lo que pasó en Carmel y lo saben también los familiares de María Marta García Belsunce, por más que se refieran al caso detrás de una copa de whisky. Yo vine a la televisión después de estar muchos años en una redacción, y antes lo estuve en Tribunales. Vine acá y será mi personalidad o mi manera de contar, que me caliento con los casos o me enfervorizo", comentó el periodista.

Para demostrar que sabe y mucho del caso García Belsunce, el conductor agregó: “El hecho es que descubrí algo, que yo no sabía bien qué era hasta que Moria Casán me dio la solución cuando dijo 'Se cuelgan de mis tetas'. Bueno, a mí se me cuelgan de la entrepierna. Muy pocos, eh... Se cuelgan de mi entrepierna".

"Me han imitado, han copiado mis puntos de vista sobre casos policiales... Está todo bien, hermano, todos laburamos de lo mismo. Pero me han insultado, con lo cual eso me demuestra que no son colegas", señaló el periodista de TN para luego concluir diciendo, “el insulto a mí no me interesa en absoluto, no me ofende. ¿Saben por qué? Me ofendería si yo le diera importancia a quien me insulta. Pero como yo no le doy importancia a quien me insulta... Yo sé que lo hace para tener un minuto de cámara en el chiquero donde trabaja", sentenció.

Ricardo Canaletti furioso con la familia García Belsunce y Pablo Duggan

"Ya lo decía Voltaire, la vida es demasiado corta para andar ocupándose de miserables bribones. No voy a hablar más del caso María Marta García Belsunce. Adiós, María Marta, torpe mujer, que moriste golpeada en la bañera de tu casa, si te revolvés en la tumba no vengas acá a buscarme. Vos sabés bien dónde viven tus familiares", advirtió el periodista.