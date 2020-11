Flor de la V recordó su primera entrevista y tildó a Mauro Viale de "violento"

"Fue la primera entrevista que me habían hecho en la vida y fue muy violento para mí. Yo fui a esa entrevista porque estaba menos 20 mil, estaba el uno a uno, y me dijeron que me iban a pagar y yo pensé ‘¿dónde firmo?’. Había que sobrevivir. Era una travesti en la Argentina, sin ningún tipo de sustento y a lo único que me podía dedicar era a la prostitución, no tenía la posibilidad de conseguir otro empleo”, arrancó diciendo ante la atenta escucha del resto de los invitados.

La artista se sintió cómoda con el ambiente que se generó y entonces siguió dando detalles: “Fui ilusionada. No conocía los medios de comunicación, nunca había ido a una entrevista, no sabía nada y no era mi medio. Entonces me siento en el estudio y me acuerdo que todo fue muy violento. Fue en vivo y yo era muy chica, tenía 20 años. Me preguntaron por mis genitales, eso no era una nota, era violencia de género. Con nosotras pasaba algo que creían que podían hacer lo que quisieran, humillarnos a ese nivel, con una audiencia...”.

Luego, cuando Andy le consultó si volvió a cruzarse con Viale, Flor de la V afirmó, “me lo cruce en América cuando trabaja en Polémica en el bar y nunca me habló del tema. En ese momento nadie creyó que yo iba a convertirme en Flor de la V. Yo era una travesti más y el auge era las que estaban en Godoy Cruz y los vecinos se quejaban. Nadie pensaba en por qué esas pobres mujeres tenían que estar trabajando a la noche o tratando de sobrevivir. No. Pensaban que de gusto estábamos ahí exhibiendo nuestros cuerpos. Pero no, nunca me dijo nada", señaló.

En cuanto a la actitud de Viale, Flor agregó, “si es un caballero, tendría que haber venido y decirme 'mirá, esto pasó hace muchos años, era otro momento'", dijo cuando Andy le preguntó si no pensó en ella decirle algo a él. Y añadió: " La verdad que muchos conductores actuaban de la forma. Estaba naturalizado".

Tras escucharla atentamente, a pesar de que Flor del la V evitó mencionar su nombre, Dalia Gutmann, también invitada al ciclo de Telefe, acotó: "La entrevista la hizo Mauro Viale, me parece bien decirlo porque si el tipo fue un desubicado, y fue un momento horrible que viviste, no me parece bien cubrir el nombre. Es muy fuerte que te haga sentir tan mal gratuitamente en una entrevista". "Repetía tu nombre masculino”, agregó la humorista. A lo que la artista remarcó: “Eso es una violencia más utilizada con las travestis, decir el nombre en masculino, para lastimar y hacernos daño”.

En cuanto a la actualidad del colectivo LGTBIQ, Flor de la V explicó que, “a pesar de que ahora tenemos el cupo laboral trans, que es un DNU no una ley, necesitamos la ley integral que abarca la salud, la educación, el acceso a la vivienda. La gente tiene que entender que es un colectivo con expectativa de vida de 37 años, por la vida que hemos tenido que llevar. 37 años es el promedio. Condenadas a muerte por esta sociedad patriarcal e injusta", explicó Florencia.