Escandaloso video de Esmeralda Mitre y su ex en plena pelea

Esmeralda Mitre es sinónimo de escándalo. Cada vez que la actriz aparece, da que habar. A veces con divertidas acusaciones a sus ex compañeros del Cantando 2020, otras hablando mal de sus hermanos, con quienes se encuentra en plena disputa judicial por la herencia de su padre, el empresario Bartolomé Mitre, y otras hablando de sus ex parejas.

En ese sentido, este jueves se viralizó un video de un confuso y violento episodio que se dio en el departamento de la ex pareja de Esmeralda Mitre, el empresario Juan Cruz Padilla. Mientras él la acusa de entrar a su propiedad por la terraza, ella asegura que él la retuvo contra su voluntad.

El video se hizo público en el programa “Confrontados”. En las imágenes se puede ver y oír cómo Juan Cruz le pide a Esmeralda que se vaya y le pregunta cómo llegó a su terraza. "¡Esmeralda andate! ¿​Qué hacés en la terraza?", le dice su ex pareja desde adentro de su propiedad. "¡No me voy a ir, no puedo bajar!", le grita la actriz de 38 años.

Confuso episodio entre Esmeralda Mitre y Juan Cruz

En el video también se ve que el empresario reitera su pedido para que se vaya y Esmeralda le insiste con que no puede bajar. "¿Querés que grite?", le lanza. "Estás loca, nena. Tomátelas de acá", le responde él desde su cama. "Abrime", le pide ella. "No, no te voy a abrir, nunca más te voy a ver en mi vida. Tomatelá, loca", le dice él.

Pero la dramática escena no termina ahí, ya que luego de la negativa de su ex, se escuchan fuertes patadas que Esmeralda le da a la puerta, además de pedirle, una vez más, que le abra. "Vos estás mal de la cabeza, nena", le grita Padilla, mientras continúa diciéndole "enferma" y le pregunta por dónde entró. "Estás muy mal", le tira el empresario. "Sí, estoy pésimo. Abrime. Vos también...", le responde ella, y le ruega que le abra porque se tiene que "ir a operar".

"Das miedo, nena. Estuviste el otro día. Me viniste a ver acá y revisabas mi camioneta, te vi. Salí corriendo, me das pánico. ¡No te voy a ver nunca más en mi vida! Estás totalmente desestabilizada", acusa Juan Cruz Padilla. "¡No te voy a hacer nada! Abrime", sigue Esmeralda Mitre, quien continuaba encerrada en la terraza.

esmeralda-mitre-juan-cruz-padilla-1076279.jpg

Además del video, a la producción del ciclo conducido por Marina Calabró le llegó un audio que Padilla le envió a un amigo a través de WhatsApp, en el que explica lo sucedido y hasta cuenta que hubo intervención policial de cuatro móviles, situación que hizo -según contó Padilla- que Esmeralda Mitre se escapara en su auto a contramano.