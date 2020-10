Esmeralda reveló que renunció al Cantando y De Brito se rió

"Me fui tranquila, estoy contenta porque pude tomar la decisión que quería tomar... Yo quería renunciar e irme del Cantando. Renuncié directamente a Tinelli. Directo a él. No a la producción. Me da muchísima pena porque yo sé que el rating me acompañaba. Y lo digo con humildad porque es un hecho fáctico", expresó en Informados de todo, ciclo ahora conducida por Horacio Cabak, tras el positivo a COVID-19 de Guillermo Andino.