Escándalo: el ex de Gladys habló de estafas e infidelidades cruzadas

Un nuevo escándalo mediático tiene como protagonista a Gladys "La Bomba " Tucumana. Días atrás la cantante tropical había denunciado a su ex pareja, Sebastián Escacena, por estafa. En ese momento dijo que su ex no quiere devolverle un vehículo que ella compró durante el tiempo que estuvieron juntos.

Pero el tema no quedó allí, ya que luego Dente compartió un audio con el relato de Gladys sobre la situación: "Estoy esperando hasta el jueves, él tiene un auto mío, un auto que lo compré yo, lo pagué yo para que se hagan cosas para mi madre en Tucumán y bueno, lo tiene él y anda paseándose de acá para allá con la novia y quiero que me lo devuelva".

Hay Que Ver: La Bomba Tucumana la denuncia a su ex pareja por estafa

En el audio también se escucha decir a la cantante: “Es un auto que compré con mi trabajo para algo que era muy necesario y que lo necesitan. Toda mi familia estuvo enferma con Covid, gracias a Dios mi madre no. El que está a cargo del auto y todo eso es mi hermano y no pudo buscarlo por ese tema, falleció un cuñado mío".

"Ahora necesitamos el auto y él brilla por su ausencia, me maltrata telefónicamente, así que estoy dándole la opción de que no vaya preso, nada más. Me siento estafada, utilizada, es muy triste para mí como una dama que soy y una mina que toda mi vida he laburado, todo lo que tengo me lo gané laburando, lo único que sé en mi vida es laburar, entonces no es justo, imaginate cómo me siento", concluyó Gladys.

Sebastián Escacena, ex de La Bomba Tucumana: ‘Si hablo Gladys se tiene que ir del país’

Tras recibir todas esas acusaciones, el ex de la cantante rompió el silencio en charla con "Confrontados” e indicó: "Me dolieron todas las cosas que dijo, que no son ciertas. Es todo falso. El auto lo compramos entre los dos. Yo puse más plata que ella. Estoy tranquilo. Yo firmé los papeles para comprarlo y tengo el permiso para circular".

Para finalizar la polémica, el ex de la la cantante tiró una bomba al asegurar que hubo infidelidades de los dos lados que llevaron a la separación: "Yo estuve siete años con ella y la ayudé, la apoyé. Ayudé a su madre... Ella lloraba todo el día porque no la contrataba nadie. Hubo infidelidades de ambos lados. En diciembre del año pasado nos peleamos. Yo le encontré mensajes con varias personas. Ella también me vio mensajes. Ahí nos peleamos. Ella después se fue de viaje a Pinamar con un chico".