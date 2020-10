Esmeralda destrozó a Larreta frente a Santilli

En su paso por PH:Podemos Hablar, Esmeralda Mitre no dudó en hacerle un pase de factura a Horacio Rodriguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el escándalo del falso positivo en coronavirus que protagonizó semanas atrás cuando aún era parte del Cantando 2020.

Lo hizo en el célebre segmento “Punto de encuentro” y frente a Diego Santilli, el vicejefe de gobierno porteño que también dijo presente en el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff.

“El jefe de gobierno salió a decir que era mentira, trucharon un examen mio de Covid falso y lo filtraron. Tuve que salir a desmentirlo, fue algo muy grave, me acusaron de algo muy grave. Yo fuí a trabajar a una productora con cientos de personas, por ende, estaría siendo una asesina si yo hago eso, y yo no era Covid positivo...Me costaría pensar que el jefe de gobierno me siga subestimando a esta altura”, señaló Mitre indignada.

Santilli trató de justificar la situación argumentando que dentro de 165 mil testeos puede haber un error. “¿Pasó con otra persona? O paso con Esmeralda Mitre que está en Cadena nacional todos los días, porque lo filtraron”, contrapuso la actriz.