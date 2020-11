Estalló Yanina: "Estoy podrida que los políticos regalen cosas con mi guita"

Si hay alguien que no tiene pelos en la lengua dentro del mundo del espectáculo es Yanina Latorre, quien a la hora de dar su opinión no se guarda nada, sin importar de quién se trate y con muchas frases polémicas y criticables. Ayer la panelista de “Los ángeles de la mañana” (LAM) estalló de broca con el proyecto de ley integral de menstruación sostenible creado por la asesora de Jefatura de Gabinete de Ministros, Carmela Moreau, presentado por los diputados del "Frente de Todos" Nicolás Rodriguez Saá y Lucas Godoy.

"Por más que seas feminista, hables con el ‘todes’, yo soy mujer, no soy ‘e’. ¿Qué es esto de ‘menstruación sustentable’?", disparó la panelista en referencia al proyecto de la diputada Daniela Vilar "Plan Nacional de Gestión Menstrual Sustentable" que va en la misma línea que el de Moreau.

https://twitter.com/yanilatorre/status/1327194922357846016 Y te aconsejo ya q estas ahi q te pongas a laburar en serio. Hay gente q necesita muchas cosaa. ESTO EA UNA GILADA. Se puede vivir sin ley de menstruacion https://t.co/P8asJ1dWq9 — Yanina Latorre (@yanilatorre) November 13, 2020

Para continuar con sus críticas, Yanina deslizó: “Al contrario, nos eleva. Podemos ser madres, procrear. Gracias a nosotras la especie sigue. Dejate de joder, la p… que lo parió. Y llamanos mujeres, no ‘personas menstruantes’ ¿En qué piensan estas minas cuando presentan el proyecto de ley? ¿Qué problema tienen en la cabeza? Por favor, vayan a Twitter y lean lo que esta hija de una gran p… pretende. Quería empezar una mañana tranquila y no puedo".

Luego la panelista de LAM se cruzó con la impulsora del proyecto y le dejó en claro su pensamiento luego de que la legisladora la invitara a leer el documento oficial.

Tras el escándalo, Yanina volvió a pronunciarse en sus historias de Instagram y terminó de cerrar su postura. "No te hagas la canchera, gratis no hay nada. Las toallitas, los tampones o lo que quieras regalar lo pagamos nosotros con la guita que vos decidís gastar. Estoy podrida que los políticos regalen cosas con mi guita. Vos querés regalar tampones, invertí la guita en tampones y regalalos. Un beso a Carmela y a la ley de menstruación sustentable. Me voy a tomar sol sustentable".

El proyecto de ley que desató la furia de Yanina Latorre busca incorporar al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable dictaminado en la ley 25.673 el suministro gratuito de los elementos utilizados en los ciclos menstruales como así también el cuidado de salud menstrual desde una perspectiva integral y promover el uso de los productos de "gestión menstrual sostenible".