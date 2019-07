“¡Qué pena ver tantos comentarios de mujeres riendo y diciendo que me separé por que me metieron los cuernos! ¡Primero que no es verdad!”, comenzó la conductora, en su cuenta personal de la red social. “ Y segundo... ¡no se hagan las feministas que saben de sororidad después, que de hermandad, apoyo y comprensión están demostrando muy poco!”, completó enfurecida la modelo, que divide las aguas y suma muchos fans y detractores.

Embed Que pena ver tantos comentarios de mujeres riendo y diciendo que me separé por que me metieron los cuernos! Primero que no es verdad! y segundo... no se hagan las feministas que saben de sororidad después, que de hermandad, apoyo y comprensión están demostrando muy poco! — Pampita Ardohain (@pampitaoficial) 7 de julio de 2019

"Estoy distanciada hace dos semanas. Este tiempo es para pensar, para decidir, para saber si queremos lo mismo. Es una distancia. Es un tiempo”, dijo hace apenas un par de días Pampita tras ponerle fin a su relación con Balcarce, con quien había formado una pareja luego de romper su vínculo con Pico Mónaco, con el que tuvo muchas idas y vueltas

"No hubo infidelidad, ¿por qué siempre dicen eso? Varios medios me preguntaron eso. Se les ocurre que es por lo único que la gente se separa y hay un montón de otras cosas. Hay otros motivos para elegirse. Esto es en re buenos términos. Él es un divino total. Él y su gente… Acá no pasó nada grave, no hay que ocultar ni mentir... Voy a esperar un tiempo para decírselo a mis hijos", había agregado Pampita.

