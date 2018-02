Pampita extiende sus vacaciones para evitar las preguntas incómodas sobre su hermano golpeador

Sin embargo, y según la información publicada por La Pavada de Crónica, desde Kuerzo, producción del ciclo, le habrían pedido que de por finalizadas sus vacaciones y comience con los ensayos de Pampita Online.

Esta situación podría generar un verdadero cortocircuito entre los productores y la conductora, a pocos días del estreno.

Algo así vivieron tanto Fede Hoppe como el Chato Prada, cuando tuvieron a Pampita en el Bailando como jurado. Es que ella solía tomarse vacaciones con poco tiempo de anticipación, lo que los obligaba a buscarle reemplazos de último momento.

Embed #verano #sol #vacaciones Una publicación compartida por Pampita (@pampitaoficial) el Feb 9, 2018 at 9:12 PST

Evitar la polémica

Es de público conocimiento que la modelo no suele hablar de su vida personal, y mucho menos cuando está rodeada de malas noticias.

Guillermo es uno de sus hermanos más cercanos, a quien adora profundamente, por lo que el escándalo que se desató cuando su ex novia, Vicky Garay, manifestó que él la había golpeado, no le debe haber caído nada bien.

En tanto, el nacimiento de Magnolia, la primera hija de la pareja de Benjamín Vicuña y Eugenia “China” Suárez, debe haber provocado sentimientos encontrados en ella. Es que si bien ella tiene una pésima relación con la ex Teen Angels porque la habría encontrado teniendo relaciones sexuales con su ex –cuando ellos aún no estaban separados-en medio de las grabaciones de El hilo rojo, el nacimiento de la bebé puede haberle tocado el corazón.

Pampita y Vicuña fueron padres de Blanca pequeña que falleció cuando sólo tenía 6 años, por un cuadro de neumonía, que se agravó por una bacteria.