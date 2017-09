Pampita fue prohibida para menores y estalló la polémica

La decisión despertó la indignación de la autora de la historia, Erika Halvorsen, quien estalló en Twitter contra los asesores del INCAA. “El erotismo se prohíbe, la violencia no”; “Los pacatos al palo”; “Prohibir a Desearás a menores de 18 años es querer que las mujeres vivamos la sexualidad con culpa y represión”; “Una historia sobre el despertar sexual de dos hermanas ¿prohibida para adolescentes?”, fueron algunas de las frases que disparó la escritora en la red social.

“Queremos poner en crisis el mandamiento de ‘no desear al otro’; queremos poner el foco en el deseo de las mujeres, no de los hombres”, señaló Halvorsen ayer en el programa Confrontados. “Lo que les molestó a los censores del INCAA es ver el punto de vista femenino; lo que les hace ruido es que lo que se censura es el deseo femenino. Hay películas que muestran violaciones, pero mientras la mujer sea el objeto de deseo está permitido. Esta es una película que muestra el despertar sexual de dos adolescentes, por eso es un contrasentido que las adolescentes no la puedan ver”, argumentó. “Es un tema de pacatería y machismo. Les molesta ver a las mujeres en su despertar sexual. La sexualidad femenina es un tema que los hombres no quieren ver”, recalcó sobre el thriller erótico en el que dos hermanas protagonizan un triángulo que las hundirá en lo más hondo de sus propios deseos.

Embed Sos el Papa Francisco de los hits.

Rezá por mí @muscarijoseok

https://t.co/vntQmpmcCo — Erika Halvorsen (@ErikaHalvor) 26 de septiembre de 2017

El enojo de las protagonistas

Pampita y Mónica Antonópulos, las actrices que encabezan la historia, acudieron a las redes para expresar su descontento. Pampita plantó postura al replicar mensajes de dos internautas que plantearon: “Los menores de 16 pueden manejar, votar, pero ojo, no pueden ver una película de Pampita porque tiene sexo?” y “No pueden mirar la película porque hay suicidio pero tranquilos que 13 reasons why ya se les adelantó jajaja”.

Antonópulos explicitó su malestar en Instagram: “Esto es increíble, reflejo de la hipocresía: violaciones, violencia de todos los colores, maltratos no son prohibidos, pero el despertar sexual de dos niñas es un escándalo, el sexo contado desde la mujer en el 2017 es prohibido para menores de 18. Cuando la oferta de la mujer como deseo de objeto es aplaudida. En una sociedad que pondera la masturbación cerebral, ver a una mujer disfrutar es prohibido, su libertad molesta, en la sociedad patriarcal la mujer es objeto”.