Pampita vuelve a la pantalla y ya tiene a Moria

Dólares: Marina Calabró reveló que Moria será la primera invitada y la One pidió billetes verdes a cambio.

Sorpresa

Marina Calabró confirmó en Intrusos el regreso de la ex jurado del “Bailando” y hasta reveló quién será la primera invitada al programa: se trata nada más ni menos que de Moria Casán. Justamente, ante el anuncio, la One -que está a cargo de la conducción del ciclo chimentero hasta el regreso de Jorge Rial- se sorprendió. “Me siento Laurita Fernández”, dijo entre risas la conductora de Incorrectas tras la novedad, y luego señaló que ella aún no había recibido ningún llamado. De todos modos, confesó que siente “empatía” con la modelo y bromeó al anunciar que sólo recibe dólares para estar presente como invitada especial en otros programas. “Papi billete y que sea verde”, lanzó Moria sobre el pago.