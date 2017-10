Pantalla caliente

La ahora conductora se recibió con el mejor promedio de la facultad y eso le abrió las puertas de Olé. “Con el correr de los años hice distintos trabajos, pasé por ESPN, Magazine, América 24, América (Infama), conducción los domingos al mediodía en C5N”, enumeró la joven.

Feliz

Sobre su actualidad en Maratón 2017, Katz aseguró que “es un desafío hermoso”. “Por primera vez en mis 13 años de profesión ligada al periodismo tengo el placer de trabajar con un grupo humano y profesional de excelencia. Todos tiramos para el mismo lado y respetamos la opinión del otro. Así la conducción sale sola”, explicó.

En cuanto a su relación con los deportistas, Daniela reveló que los futbolistas se le “insinuaron mucho en estos años”. “Vengo trabajando en el periodismo deportivo, pero de entrada supe ganarme su respeto. Veían que iba a trabajar y se lo hacía saber siempre. Desde que arranqué mi profesión nunca me vinculé con ninguno más que por trabajo”, contó. Y sobre su relación con el arquero de Central dijo que la conquistó por “su humildad, su don de gente y su sinceridad”. “Es un pibe de fierro, de esos que no se encuentran seguido. Cuando lo vi ya supe que era distinto y no me equivoqué”, cerró la periodista.