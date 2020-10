Para ATEN, el acceso a Internet condiciona las clases de 2021

Desde el gremio ATEN advirtieron que la provincia se encamina a un “colapso educativo” que condiciona el próximo inicio de clases, por la gran cantidad de docentes y alumnos que no pueden pagar Internet, la falta de refacciones en las escuelas y la pérdida salarial por inflación. “Para pensar en el 2021 , sería importante que el gobierno haga el máximo esfuerzo de acá a diciembre”, remarcó el titular del sindicato, Marcelo Guagliardo.

“Esos 3 mil pesos es lo que se necesita para un servicio de Internet que permita enviar y recibir un Word o trabajar en una sala virtual y también está el equipamiento, porque muchas compañeras dan clases con el teléfono”, detalló Guagliardo.

En el proyecto de ley, desde ATEN argumentan que uno de cada tres docentes no tiene computadora y el 80 por ciento trabaja horas de más para sostener el contacto virtual con sus alumnos. También sostienen que, según un relevamiento de la seccional Capital, el 75 por ciento de los estudiantes del centro de la ciudad tiene conectividad frente a un magro 15 por ciento en los barrios más alejados.

Ley de Garantia de Acceso a la Educación ATEN 26 de octubre.pdf

Guagliardo señaló que todo el peso del sistema escolar recae hoy sobre los maestros y las familias, cuando es una responsabilidad del Estado. “Por eso, para pensar en el 2021, sería importante que el gobierno haga el máximo esfuerzo de acá a diciembre para resolver esas situaciones: cubrir todos los cargos que faltan, prever el presupuesto para infraestructura y solucionar la cuestión salarial”, subrayó.

Observó que la pandemia “nos tomó por sorpresa en marzo, pero ahora el gobernador puede prever lo que tiene que hacer para evitar un colapso educativo”.

clases virtuales alumnos.jpg

“No queremos que, de la emergencia sanitaria, vayamos directo a una emergencia educativa; porque no nos imaginamos un 2021 sin conflicto, aunque esté resuelta la cuestión epidemiológica, si no hay resolución de lo salarial y la infraestructura antes”, enfatizó.

Denunció que todavía no nombraron a los tutores y acompañantes para los alumnos que necesitarán un refuerzo de contenidos en 2021 “y seguimos con cargos de 2020 sin cubrir, que son los equipos que tienen que continuar el año que viene”.

Indicó que “tampoco se adecuaron los edificios para una vuelta a la presencialidad, porque no está el presupuesto para eso ni para asegurar que continúen las clases virtuales, porque no están los equipos ni el acceso a la conectividad para todos los docentes y estudiantes”.

clases-aulas.jpg

-> El 27 de noviembre culminan las clases

Aunque el calendario escolar indica que las clases terminan el 23 de diciembre, las nuevas resoluciones del Consejo Provincial de Educación dejaron la puerta abierta para concluir con la enseñanza virtual el viernes 27 de noviembre.

El nuevo cronograma prevé que el trabajo frente a alumnos se interrumpa entre 30 de noviembre y el 11 de diciembre, para que los docentes organicen los contenidos y el trabajo para 2021. Luego, a partir del lunes 14, quedan ocho días de clases hasta llegar al final del calendario, en los que resulta poco probable que se retome la enseñanza. Las resoluciones son ambiguas respecto del trabajo escolar de ese último tramo.

Sobre ese punto, Marcelo Guagliardo, titular de ATEN, señaló que “va a ser una etapa que cada institución va a hacer valer de acuerdo a lo que vino trabajando, pero no pensamos que haya nuevamente clases durante esos días, sino que seguramente sea un tiempo para trabajar con aquellos casos en los que hay que comunicarse con la familia y tender un puente para la continuidad del año que viene”.