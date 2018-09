Para Beccacece, Scaloni no tuvo lealtad a Sampa

“Apenas llegué a Argentina después del Mundial tenía tomada la decisión de dejar la Selección argentina y estar en un equipo con el día a día. Lo único que me hizo dudar fue el torneo de La Alcudia”, contó el técnico y detalló: “En lugares como Argentina uno se va haciendo a medida que está ahí. Nunca se sabe si uno está preparado o no para llegar a la Selección. Cuando las cosas no salen, es inevitable no sufrir, pero eso también es parte del aprendizaje”.

Equipo organizado

“Tengo valores y las cosas que pasan se dicen hacia adentro y no hacia afuera. No hay que seguir metiendo cosas y tenemos que guardar tranquilidad”, agregó el entrenador de Defensa y Justicia. Al margen de su acusación, Beccacece reconoció que aunque el amistoso ante Guatemala no lo vio, “con Colombia sí vi el primer tiempo y noté un equipo organizado”.