Para el acusado de atentar contra la Amia: " A Nisman lo mataron"

El ex agregado cultural iraní, Mohsen Rabbani, sostuvo que no se presentará a la Justicia y se preguntó "por qué se ocultan las cosas y no dejan que la gente conozca la verdad".

El ex agregado cultural iraní en la Argentina y principal acusado por Alberto Nisman en la causa por el atentado a la AMIA, Mohsen Rabbani, dijo este viernes que al ex fiscal de la UFI-AMIA "lo mataron porque no tenía pruebas para acusar a Irán". En declaraciones radiales dijo: "Pienso que lo mataron para que no se sepa la verdad, que no se sepa que tenía las manos vacías de acusaciones".