Para la Copa, Cipolletti no tiene ni técnico

“La vuelta del césped a La Visera me pone muy contento no sólo por el club, sino porque al frente de eso está el Ruso (Henry) Homann y sé lo que significa esto para él. Vamos a tener que aportar y yo creo que la gente lo va a hacer también”. Germán Alecha, ex jugador y por ahora ex técnico de Cipolletti.

Germán Alecha, señalado para afrontar ese teórico compromiso con el Sabalero, también fue uno de los cortados. "Seguimos vinculados por zoom con los jugadores hasta junio, cuando el club nos comunicó que no daba para más. Claro que el canal de diálogo está abierto, pero hoy, no hay ni profes ni técnicos vinculados al fútbol de la institución", graficó el ex goleador, quien también integró el cuerpo técnico de Henry Homann y luego condujo a Cipo ante Arsenal, el día del pasaje histórico en Cutral Co en 2018.

"Quiero seguir vinculado al fútbol, a Cipolletti, a seguir haciendo lo que me apasiona", aseguró el joven DT ya recibido. "Yo trato de no ponerme a pensar, pero la situación es tremenda. No tenemos espalda para soportar 5 meses de esta manera. ¿Quién la tiene?, yo no la tengo", expresó.

Mientras espera que la vida vuelva a la normalidad lo más rápido posible, se refugió en la familia, ayudando a su padre en cuestiones laborales para "mantener la cabeza ocupada".