"Para la Justicia, la vida de mi hijo no valió un centavo"

Neuquén.- Llantos y rezos era todo lo que se escuchaba cuando Cristina y sus hijas ingresaban a la sala de audiencias. Por primera vez, la mujer tenía frente a frente al presunto asesino de su hijo Patricio Escudero. El joven cipoleño de 25 años murió de una puñalada en el corazón el 29 de octubre, en la toma 2 de Mayo.

Juan Ernesto Calello, ex pareja de la joven que Patricio había conocido por Facebook, se entregó un día después del crimen y fue acusado de femicidio vinculado.

“Santo, santo, señor Jesucristo”, repetía incesantemente una hermana de la víctima.

Mientras, en otra sala, la ex novia de Calello aguardaba la resolución del magistrado, con el pequeño hijo que tienen en común. “Tiene miedo”, apuntaron sus abogados.

“Te llego a ver con un chabón y lo mato”, es la amenaza que Calello le había hecho antes del homicidio a la mujer, a quien no se podía acercar por una prohibición.

Ayer se realizó una audiencia en la que el juez Cristian Piana avaló parcialmente el pedido de la defensa y otorgó un plazo de 30 días para que se realicen las pericias psiquiátricas y entrevistas restantes.

Previamente, el defensor Daniel García Cáneva había solicitado un plazo de investigación hasta que finalice la feria judicial, dado que “recién el 23 de noviembre tuvimos acceso al legajo”.

“Estamos ante una posible prisión perpetua”, indicó el defensor y argumentó que ese tiempo era indispensable para realizar una adecuada defensa.

“Las pericias psicológicas son para todos los involucrados”, detalló García Cáneva cuando se le consultó si eran para Calello. En contrapartida, la fiscalía indicó que “el legajo siempre estuvo a disposición de la defensa y que el plazo era exagerado”. “No estoy contenta con la resolución, a mí me mataron a mi hijo, pero tengo fe en Dios y creo que él va a hacer Justicia”, afirmó Cristina.

“No quisiera estar en el pellejo de esa persona que le quitó la vida a mi hijo”, apuntó la mujer, y aseguró no tenerle odio a Calello.

Con cariño, la mujer aseveró que su hijo no era un chico malo, y que “era una persona alegre, divertida”. “Se había conocido hace unos días con la piba por Facebook”, confirmó. “Ella lo citó y lo llevó a la boca del lobo”, sentenció la mamá de Patricio en relación con la joven. “A mí no me preocupa la seguridad de ella ni lo que le pueda pasar; yo no tengo a mi hijo”, sentenció la mujer.

Luego recordó que la primera vez que la vio le dijo: “Si sabías que tenías un maniático psicópata atrás tuyo, ¿por qué llevaste a mi hijo a ese lugar, para qué lo citaste?”. “Si mi otro hijo, que es policía, hubiera salido con el arma reglamentaria cuando se enteró lo de Patricio y hubiera matado a alguien, hubiese ido preso”, se quejó.

Los hijos de Marín creen que su papá no la mató

“Más que nada, nosotros queremos limpiar el nombre de mi papá”, afirmó Noelia en alusión a Ramón Romero, el sereno acusado de ahorcar y matar a su esposa, Edith Marín. La joven reveló que la familia sospecha que a su madre la asesinó un ex yerno.

El crimen ocurrió el 28 de noviembre, en la vivienda de Villa Ceferino que la pareja compartía, donde actualmente está Romero, cuidado por sus nueve hijos.

“Sospechamos de un vecino que vive en la cuadra, que había salido con una de mis hermanas y que era amigo de mi mamá”, admitió la mujer. Además, recalcó que la denuncia de su mamá contra su papá por violencia “fue hace más de 10 años, eso ya no pasaba”.