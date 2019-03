Para la prensa, el favorito es Werner y Manu, el 1 local

4. ¿Campeón del TC 2019?

Marcelo Vivo - Relator ACTC Media TV

1. Jonatan Castellano.

2. José Manuel Urcera.

3. Me parece lo más lógico todo el mismo día.

4. Jonatan Castellano.

Jorge Fernández Gentile - Diario Crónica

1. Mariano Werner.

2. Juan Cruz Benvenuti.

3. Es lo que hay, los costos se han elevado mucho. Me da lo mismo.

4. El Flaco Ardusso.

Gonzalo Giorgi - Editor Revista Sólo TC

1. Guillermo Ortelli.

2. Manu Urcera.

3. Fue un cambio acertado desde lo deportivo y a nivel espectáculo.

4. Impredecible.

Chingolo Gribaudo - AutoUno LU5

1. Mariano Werner.

2. José Manuel Urcera.

3. No me gustó. A los equipos chicos no les da tiempo de trabajo.

4. Werner.

Tomás Gómez - AutoUnoLU5

1. Mariano Werner.

2. Juan Cruz Benvenuti.

3. Es más divertido así.

4. Matías Rossi.

Sergio Tenaglia - Comentarista ACTC Media Tv

1. Mariano Werner.

2. José Manuel Urcera.

3. Me parece bien, va de menor a mayor y el sábado cobra valor.

4. Ardusso en los playoffs.

Alberto Cantore - Diario La Naciòn

1. Jonatan Castellano.

2. José Manuel Urcera.

3. No le aporta demasiado al espectáculo. Decisión económica.

4. Matías Rossi.

Germán Schreiber - Pole Position Web

1 y 2. Manu Urcera.

3. La veo bien. Si de un día para otro cambia el clima, te puede arruinar una clasificación.

4. Matías Rossi.

Carlos “Rata” Graziosi - Conductor relator AutoUno LU5

1. Manu Urcera.

2. Manu Urcera.

3. No cambia mucho.

4. Mariano Werner.

Nicolás Neus - Notero ACTC Media Tv

1. Esteban Gini.

2. Juan Cruz Benvenuti.

3. Me resulta interesante.

4. Mariano Werner.