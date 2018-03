Para Magallán, el Xeneize no está pasando un bajón

“Nos tocó perder un objetivo, hay dos en pie y seguiremos con eso. Nos dolió muchísimo el resultado del miércoles, pero la dinámica del fútbol que te obliga a cambiar rápido la página. Estás obligado a cambiar el chip”, dijo el juvenil y agregó: “Los rivales nos van estudiando, pero no estamos en un bajón. Seguimos con diferencia respecto del segundo”.

Además, se refirió a la jugada del penal contra Nacho Fernández, que luego se vio que no había sido. “Si el penal que le dieron a River nos lo daban a nosotros se iba a hablar muchísimo más de lo que se habló. Más allá de lo que opine, ya está. En el partido no discutí nada, después vi un video y me pareció que no fue”, remarcó.

Otro de los que se habló en el día de ayer fue el colombiano Wilmar Barrios, que se refirió a la charla que les dio el presidente Daniel Angelici en el entrenamiento previo al viaje a Tucumán. “Tiene derecho a estar enojado, como todos nosotros, pero inventan cosas que no son y la gente se alimenta de eso”, afirmó.

“Lo que charlamos con el presidente son cosas del vestuario. Él tiene mucho contacto con nosotros. La conversación tuvo una trascendencia mayor a la que fue”.Lisandro Magallán. Defensor de Boca