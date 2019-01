Para Matilda Blanco, Casella es un maltratador

Intenso

Luego, la panelista enumeró algunas malas acciones del conductor: “Tal vez haya una cuestión de género, lo que se ve es una opinión machista. Dice frases terminantes para hacer callar al otro. Da por sentado que mis críticas destruyen a la gente y es más un juego al que se pueden subir o no”, agregó la especialista de la moda.

“Realmente, no tengo ningún problema con él. Me divierte Bendita y escucharlo en la radio, pero cuando se pone tan intenso es otro Beto que no quiero ver”, finalizó Matilda.