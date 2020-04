Para México no es necesario cremar a las víctimas del coronavirus

“Ante la inquietud de que si deben ser cremados, la respuesta es no. No se requiere porque la mecánica, el mecanismo de transmisión es la vía respiratoria, no es que emanen elementos infecciosos, no es así”, aseguró López-Gatell en alusión a que el protocolo para el manejo de cuerpos es el mismo que se sigue con cualquier persona que fallece en un hospital.