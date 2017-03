La muerte de dos personas en el recital del Indio Solari en Olavarría disparó el debate tanto en la TV como en las redes sociales. El conductor y músico, Roberto Pettinato, quien escribió algunos mensajes contra el ex líder de los Redonditos de Ricota. "Atención. Leamos atentamente todo. Empieza el show del análisis hueco y sin salida", escribió en su cuenta de Twitter. "Las autopsias dicen que no murieron por aplastamiento… listo o todo se va complicando, encubriendo o sale la verdad", agregó el conductor del programa La hormiga imperial de C5N.

Además, opinó que el cantante debería darles dinero a las familias de las víctimas: "Si yo fuera el Indio (repito: dijo si yo fuera) y gano lo que gano por lo menos le doy 5 millones a las familias que sufren hoy por hoy". Luego, señaló: "Quiero decir si quedo libre de culpa y cargo, por lo menos me acercaría no solo a saludar, sino a indemnizar al menos con dinero".

Al ver el gran revuelo que generó con sus opiniones, aclaró: "No quiero entrar en polémicas. Solo digo que acá nadie respeta ciertas normas… Siempre la historia del lugar que era para 40 y había 290. Bueno en fin… pero es algo grave y ya que el Indio es lo que para muchos es… por lo menos debería mostrar algo más que saludar a las familias o llevar flores al velatorio. Sería bueno de su parte indemnizarlos".

Esta no es la primera vez que Pettinato critica con dureza a Solari. Recientemente, lo acusó de mentiroso: "Jamás en la vida voy a creer nada del Indio. Ni que esté enfermo ni nada por el estilo, así me tiemble sus manos delante de mí. No le creo. Si estuviera enfermo creo que haría mejores canciones".

Embed MUCHOS DICEN OTRO CROMAGNON. NO LO SE. NO SE PARA LA JUSTICIA ES LO MISMO. PERO A LOS CALLEJEROS LES DIERON CON TODO. NO LO SE. TAL VEZ — ROBERTO PETTINATO (@rpettinato) 12 de marzo de 2017