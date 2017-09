Para Russo, las entradas a $700 "no son caras"

El que se refirió a esos temas fue el presidente de Lanús, Nicolás Russo. “Con River todavía no se fijó el monto; $700 son u$s 40, y los jugadores los premios los cobran en dólares. Esto es una semifinal de Copa Libertadores, en fase de grupos nos tocó ir a Montevideo y nos costó u$s 50, que es lo que está en todas partes. No me parece caro para nada. Que la gente gane poco es otra cosa”, analizó Russo.

En otro orden, puso en duda que la dirigencia millonaria quiera visitantes en el Monumental. “Vamos a hablar con D’Onofrio. Nosotros tenemos un termómetro de demanda y expectativa para este partido. Si River nos da la misma cantidad, nosotros podemos entregar 4000 populares y mil plateas. Pero me llegó una versión de que los directivos de River preferían que no hubiera público visitante. Lanús no tiene problema si es así”. Las semis se juegan el 24 (River) y 31 (Lanús) de octubre.