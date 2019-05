Parece niño pero tiene 19 años y se casó en Acapulco

Error: Muchos creyeron que se trataba de un matrimonio arreglado al ver las fotos

Sin duda esta boda será recordada por muchos años, al igual que la de Ariel, un niño de primaria que fue obligado a “casarse” en la kermés de su escuela. El video del suceso se viralizó en redes sociales el año pasado, pero de vez en cuando los cibernautas lo rememoran y no pueden evitar soltar una risotada. Y es que el pequeño Ariel no quería casarse, pero a pesar de todos sus esfuerzos por tratar de evitarlo no logró su cometido. La novia tomó su mano a la fuerza y lo obligó a firmar el papel que oficializó el compromiso. El video que hizo estallar a miles de usuarios en internet fue tomado durante una festividad escolar en un colegio de la ciudad de Torreón, Coahuila, ubicada al norte de México. Ese día los alumnos asistieron a la escuela vestidos con trajes típicos para celebrar el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que se conmemora el 20 de noviembre.