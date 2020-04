Pareja casada 73 años dice su último te amo antes de morir por coronavirus

En muchos hospitales de Estados Unidos, lo familiares se pueden despedir de sus seres queridos por medios de FaceTime o les permiten que les lean textos, ya que las instituciones médicas se encuentran sobrepasadas y se restringieron las visitas para ayudar a frenar la propagación del virus.

"Pudieron decir: 'Te amo'", dijo la nieta Natalie Lameka. “Estaban tomados de la mano y era desgarrador solo escuchar, pero con el corazón roto”, dijo Lamka. “Y estábamos tan agradecidos de que estuvieran juntos y supiéramos que estaban juntos”, dijo Lamka.

Wauwatosa couple of 73 years dies six hours apart after contracting COVID-19