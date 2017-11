Parque Industrial: se llevan hasta las bombas de agua

Pensar en darse una ducha o siquiera cocinar no fue una opción para los vecinos de Parque Industrial, que se volvieron a topar con el mismo problema: les robaron las bombas de agua. “Se llevaron las bombas que sirven a la cisterna, quedaron las cañerías desconectadas”, afirmó Silvia, una de las vecinas afectadas, en LU5.

“Ahora no sólo tenemos que reponerlas, porque no tenemos agua, sino que hay pérdidas que afectan a algunos vecinos a los que se les inundó la casa”, indicó la mujer.

La vecina recordó además que, si bien hace un tiempo les robaron cinco bombas, en los últimos meses no sufrieron robos. “¿Con qué necesidad se roban la bomba? Ahora no vamos a tener agua hasta que no compremos otra”, sentenció indignada Silvia.

En la planta baja de los edificios el agua ya ingresó a algunos departamentos, y a los vecinos no les queda otra que proteger sus pertenencias como pueden.

Fuentes policiales indicaron que aún no se registraron denuncias, aunque no se descarta que puedan ser presentadas.