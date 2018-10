¿Pasan Boca y River? La calle da su veredicto

1. ¿Cuál de los dos argentinos creés que avanzará a la final?

2. ¿Te gustaría una definición Boca-River?

3. ¿Cómo formarías la delantera de tu equipo en la revancha?

Hugo García. Comerciante, 62 años. Hincha de Boca

1) Lo veo mejor perfilado a Boca. Por el resultado y porque el Palmeiras, siendo el puntero del Brasileirao, no mostró mucho y nosotros tenemos equipo para llegar a la final.

2) Da lo mismo. Con Gremio sería bueno jugar, pero honestamente da lo mismo. No le tengo miedo a ninguno.

3) Benedetto tendría que ser titular desde el primer minuto en la revancha, lo demostró con creces en la ida.

Daniel Arce. Empleado, 35 años. Hincha de Boca

1) Lo veo mejor a Boca en las semifinales, más encaminado. Se están poniendo las pilas los jugadores y con mi hijo Benjamín estamos chochos. Pueda ser que levantemos la séptima.

2) Ojalá se dé la final con River, sería emocionante. Se paralizaría el país si eso ocurre.

3) Para mí tendrían que jugar Benedetto y Carlitos Tevez, un ídolo de siempre. Yo sacaría a Wanchope pero el que decide es el mellizo que la viene pegando últimamente por suerte.

Darío Marchioni. Changarín, 44 años. Hincha de River

1) River. Lo va a dar vuelta, va a lograr la misma hazaña que en el 2015 ante Cruzeiro, acuérdense, se repite la historia.

2) Para mí, Palmeiras revierte la serie y creo que la final será con ellos. Ojo, también sería histórico jugar los dos mejores de acá la final pero me gustaría que Boca quede afuera. Hay muchos bosteros dando vuelta por el centro porque están agrandados, pero somos más nosotros.

3) Pratto conoce Brasil, sabe cómo son las canchas brasileñas y tiene que jugar con Scocco arriba de entrada.

Gastón Sobisch. Presidente del Rojo neuquino. Hincha de Racing

1) Mi viejo y mi hijo de Boca dan por descontado que ya son finalistas. Yo les decía: no cuenten la plata antes de tiempo. Tampoco hay que descartar a River.

2) Me encantaría que lleguen los dos argentinos.

3) ¿Si como hincha de Racing me pone contento que allí triunfe un neuquino como Gabriel Arias? Es un honor, el papá trabaja en la Liga con nosotros. Además de Acuña hubo un chico de Independiente, Tapia, que jugó en Racing.

José Luis Funes. Taxista, 46 años. Hincha de Boca

1) Boca pasa a la final y sigue firme en la Libertadores. No tengo dudas.

2) Prefiero enfrentar a Gremio. River se me hace que va a ser más complicado, por la rivalidad que hay entre los dos grandes argentinos. Sería un sufrimiento para todos, mejor jugar la definición con Gremio.

3) Soy fan de los dos nueve, de Ábila y de Benedetto. Para mí tienen que jugar juntos en Brasil.

Gerardo Damiano. Jubilado, 82 años. Hincha de Boca

1) No se puede pronosticar, el fútbol es muy raro. Fijate: Boca en seis minutos hizo dos goles el otro día en la ida contra el Palmeiras… Aunque Boca es el único equipo de la historia que le hizo al Real Madrid dos goles en siete minutos. Voto a Boca.

2) Para ser campeón hay que ganarles a todos. Los de Gremio son muy mañosos, los evitaría, mirá lo que te digo, prefiero River.

3) El que está de más es Zárate, no entra bien en el equipo. He conocido cada delantero de Boca, Madurga y tantos otros, ¡mamita querida!

Moza de un bar. Venezolana y fana “del Boca”

El aguante caribeño

"Fue, sin dudas, uno de los hallazgos y las perlitas de la encuesta. Natalia llegó hace menos de un año a Neuquén, trabaja en El Almacén, un conocido bar del centro, y en este tiempo se hizo hincha del Xeneize. “En mi país el fútbol no es tan popular, pero acá me hice hincha del Boca. Mi compañero que es futbolista en actividad me hizo de este club, tenemos juego interno y me va bien y entonces me dijo, ‘vos, con lo buena que sos, tenés que hacerte de Boca’. Me hacen bromas porque le digo ‘el Boca’. Y sí, ojalá que gane ‘el Boca’ la Libertadores”.

Superhermanos

Gemelos pero con distinto sentimiento

Fana de Boca. “Soy el más inteligente de la familia (risas). Quiero jugar con River, Guillermo se avivó, está armando un equipo más razonable. Venía armando equipos de play y era hora de que armara un equipo en serio. Benedetto ya que se le abrió el arco tiene que estar y Villa titular también”, analizó Ezequiel Jorquera.

Fana de River. “Gallardo a esta altura ya tiene una solución, ya le encontró la vuelta al Gremio. Le tengo confianza al DT. Puede darlo vuelta. Si ganamos me gustaría jugar con Boca. Para el que gane en esa supuesta final va a ser eterno, al que pierda le va a doler siempre. Pratto tiene que ser titular en Brasil, jugó allí y conoce”, tiró Edmundo Jorquera.

Ailén Morales. La hermana de un jugador conocido

Del Globo por Roger

“Simpatizo más con River y espero que sea finalista, si bien me encariñé mucho con Huracán porque mi hermano fue subcampeón ahí”, dijo Ailén Morales, de 33 años y artista.

P30-F01A-DEPO(SCE_ID=261135).jpg AFP

Los dos juegan hoy con suplentes

Buenos Aires

La mente de Boca y la de River están puestas en las revanchas de la semana por la Copa Libertadores. Por ello, ambos apelarán a una formación alternativa en la jornada de hoy para afrontar sus respectivos partidos por la décima jornada.

El Xeneize, en la previa al desquite con Palmeiras, visitará a Gimnasia, en la Plata, a partir 17:15, con el arbitraje de Jorge Baliño y la transmisión de TNT Sports.

En tanto, River, de nuevo con un equipo alternativo, recibirá a Aldosivi de Mar del Plata para conseguir un resultado que le permita viajar con el ánimo en alza a Porto Alegre para la revancha frente a Gremio por las semifinales de la Copa Libertadores.

El partido se disputará a partir de las 15, con arbitraje de Andrés Merlos y televisación de Fox Sports Premium.

Los árbitros de la Copa

La designación de los árbitros Wilmar Roldán (Colombia) y Andrés Cunha (Uruguay) que Conmebol realizó para las revanchas de la semifinal de la Copa Libertadores unió ayer en sus especulaciones a Boca y River.

Según dejaron trascender ambas dirigencias, aunque sin reconocerlo públicamente, cuando hace un par de semanas viajaron a Conmebol para una reunión general, ya sabían del rumor que los equipos brasileños habían solicitado estos árbitros, que finalmente salieron.