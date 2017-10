Pasó el Mouras con la promesa de volver

La apuesta de la ACTC de sacar una de las teloneras del TC de la provincia de Buenos Aires y de Entre Ríos para trasladarla más de 1000 KM al sur tuvo su recompensa por una organización que estuvo a la altura del evento; y más que nada por la buena respuesta del público, que se acercó a disfrutar de una jornada a puro fierro. Además fue la oportunidad de las categorías locales como el TC Neuquino y la Monomarca Gol (ver página 14) de poder mostrarse masivamente dado que fueron televisadas por la TV Pública.

Primera del Mouras

En cuanto a la competencia, el Mouras en la segunda fecha de la Copa de Oro no defraudó, aunque el público local se quedó con las ganas de ver a Lautaro de la Iglesia subiéndose al podio. Quien había sido el poleman en la clasificación del sábado, Andrés Jakos (Dodge), largó al costado de De la Iglesia, el más rápido de las series. Pero en la primera curva se generó el despiste del piloto neuquino y como consecuencia Jakos tomó el liderazgo. Pero no duró mucho. Diego Ciantini (Chevrolet) lo sobrepasó en la sexta vuelta y se adjudicó el primer puesto. Tres giros después, una mala noticia obligó al piloto de JP Carrera a abandonar la final: rotura de caja. Nuevamente la punta quedó en manos de Jakos, que de ahí en adelante supo mantener su posición y festejó en Neuquén, en el marco de la segunda fecha de la Copa de Oro. En segundo lugar finalizó Ayrton Londero, representante del Martínez Competición, y el podio lo completó Facundo Della Motta. De la Iglesia, que cuando se despistó tuvo la fortuna de no ser embestido por ningún auto, pudo retomar a la pista para completar la final en la 13ª posición.

Invitados

En la final de invitados del TC Mouras, el compañero de Lautaro de la Iglesia, el uruguayo Mauricio Lambiris, finalizó quinto dándole chances al neuquino de seguir prendido en la Copa de Oro a falta de tres fechas para el cierre. La carrera fue ganada por Nicolás Pezzuchi (compañero de Andrés Jakos), seguido por Jonatán Vázquez (Maximiliano Vivot). En tercer lugar quedó Martín Serrano (Facundo Della Motta). Mientras que el piloto de Cinco Saltos Daniel Nefa -invitado de Alonso Etchebest- culminó noveno. El cipoleño Mariano Jáuregui, compañero de Emmanuel Pérez Bravo), finalizó 18º, y el de Villa La Angostura Juan Cruz Benvenuti en la posición 21, con el auto de Federico Iribarne.

La telonera

En el TC Pista Mouras Germán Todino (Ford) fue el ganador, seguido por Fernando Manuel Iglesias (Chevrolet) y Lucas Panarotti (Dodge). La Copa de Plata sigue liderada por Damián Markel con 99 puntos y tres carreras ganadas, al igual que Todino, que festejó en tres oportunidades y suma 80 unidades. Completa el podio Panarotti, con 76 y una final ganada.