Pasó de todo: piedras en el auto de Canapino, el cardan de Benvenuti y el toque a Ortelli

“Estas piedras me entraron al radiador y eso hizo que el líquido que perdía me haga hacer el trompo. Pensé que me había tocado Mangoni pero no fue así. Perdón Santi por haberte culpado. Una pena, mala suerte, a pensar en lo que viene”, dijo el cuatro veces campeón en la categoría.

Otro de las victimas de la primera vuelta fue el neuquino Juan Cruz Benvenuti, que abandonó y contó enseguida la razón a través de las redes sociales. “La rotura del cardan nos dejó fuera de carrera en el comienzo de la misma. Una lástima, teníamos un gran auto y la posibilidad de llevarnos muchos puntos junto a todo el equipo”.

Mientras que después de trompo de Canapino, los que se tuvieron que ir a boxes fueron Guillermo Ortelli (Chevrolet) - le pegó Martín Ponte (Dodge)- y José Savino (Ford) e ingresó el auto de seguridad, porque los autos quedaron al costado de la pista. Un verdadero caos fue la primera vuelta de una final apasionante en el autódromo de Buenos Aires.