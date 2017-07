Patachorros acechan un edificio en el Centro Este

Los hechos ocurrieron en un edificio ubicado sobre calle Caviahue al 200, a plena luz del día.

Allí, el 23 de junio, alrededor de las 19, los patachorros ingresaron a la propiedad tras violentar la puerta de ingreso.

“Entraron a las patadas y robaron un departamento del quinto piso. Se llevaron una computadora y dinero”, indicó Néstor, un vecino de 58 años que vive en el edificio.

El hombre relató que ese día estuvo por subir al quinto piso a esa hora y manifestó aliviado que tuvo suerte de no haberlos cruzado, ya que podían estar armados.

“Un vecino se los cruzó cuando salían y le dijeron que venían del tercero, nunca se imaginó que eran delincuentes”, afirmó Néstor.

Al respecto, señaló que se trataba de dos jóvenes “bien vestidos” y que recién advirtieron el robo al recorrer los pisos.

“Lo que pasa es que hay varios departamentos que se alquilan por día y todo el tiempo hay recambio de gente”, explicó.

El jueves pasado, a las 18 aproximadamente, los patachorros regresaron pero no pudieron ingresar, ya que la puerta fue reforzada. Luego los vieron huir en un Fiat Uno de color blanco que los estaba esperando.

“Desde el 2004 que vivo acá y nunca hubo robos hasta ahora. En un negocio me enteré de que hace poco también robaron en otros edificios de la zona”, detalló Néstor, quien manifestó que el barrio se está poniendo cada vez más complicado. “Las dos veces que vinieron me di cuenta de que me habían tocado el portero”, advirtió.

“La Policía no da bolilla, se ven pocos móviles, antes pasaban más seguido”, se quejó el hombre.