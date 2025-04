Chubut: a tres años del escánadalo, enjuician al ex vicedecano de Derecho acusado de acosar a una joven alumna

Augusto Ferrari, ex vicedecano de Ciencias Jurídicas y Sociales en la sede Esquel de la Universidad Nacional de La Patagonia.

La Justicia Federal determinó en las últimas horas que el ex vicedecano de la Facultad de Derecho de la sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco ( UNPSJB ), en Chubut , deberá afrontar un juicio oral por presunto abuso sexual contra una alumna de 18 años .

Esta resolución representa un nuevo revés para el acusado, quien en febrero ya había visto anulado un sobreseimiento que lo beneficiaba. En aquella ocasión, el máximo tribunal penal del país consideró que existían elementos suficientes para que el ex vicedecano enfrente un juicio por tentativa de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de la joven alumna.

El caso, que conmocionó a la comunidad universitaria de Chubut, comenzó en 2022 cuando la estudiante de primer año de Derecho, identificada como C.C., realizó la denuncia. A su testimonio se sumaron declaraciones de otras jóvenes y reclamos estudiantiles que desataron un escándalo en la provincia patagónica.

Al momento de los hechos denunciados, Ferrari ocupaba múltiples posiciones de poder: además de ser vicedecano, se desempeñaba como profesor dictando las materias Introducción al Derecho, Taller I y Recursos Naturales. También era funcionario de la Oficina Anticorrupción en Esquel, cargo del que posteriormente fue apartado.

Para la acusación, el docente "se aprovechó de la relación de autoridad y poder existente, por su posición en la universidad" para intentar abusar de la joven estudiante durante su primer cuatrimestre en la carrera, entre mayo y junio del año en que ingresó.

Las "invitaciones" del ex vicedecano de Chubut

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Chubut, la imputación se sustenta en los "acercamientos" que Ferrari realizó a la denunciante por la red social Instagram, donde le respondía las historias con emoticones de corazones y de '100'.

La investigación acreditó que le enviaba mensajes de texto vía WhatsApp en los cuales le manifestaba que había soñado con ella y le preguntaba si quería viajar con él, entre otras insinuaciones.

Ferrari4-Sede Esquel.jpg La sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia, donde con 18 años, la denunciante iniciaba sus estudios de Derecho.

En una ocasión, el acusado invitó a la joven a una fiesta de ingresantes a la Facultad, indicándole que serían pocos asistentes y pidiéndole que no lo comentara con nadie.

Los investigadores también documentaron que cuando la alumna se encontraba en Trelew, Ferrari la invitó a salir y, ante su rechazo, insistió mencionando que él viajaría a esa ciudad en los días siguientes.

Otra situación comprometedora ocurrió cuando la invitó a verse en un bar de Esquel. Como la estudiante vive en Trevelin, la propuesta incluía el alquiler de un departamento para que pudiera quedarse a dormir en la ciudad y no tuviera que regresar a su casa luego del encuentro.

El fiscal de instrucción señaló en el auto de elevación a juicio que "las propuestas, de claro contenido sexual y que perseguían tener un acceso carnal, afectaron el área de privacidad y de la libre determinación sexual de C.C., intimidándola, ya que Ferrari se valió de su rol, generando un abuso intimidatorio, por la relación de autoridad y poder que tenía respecto de la víctima".

El largo camino hacia el juicio

La causa se tramita en el fuero federal a pedido del propio acusado, quien en noviembre de 2023 se presentó ante el Juzgado del Doctor Guido Otranto para solicitar que el trámite saliera de la justicia provincial, lo cual fue convalidado , ya que el acusado cumplía funciones públicas en una universidad del Estado Nacional.

En un primer fallo de septiembre de 2024, los jueces federales de Comodoro Rivadavia, Enrique Baronetto, Alejandro Silva y Alejandro Cabral, decidieron absolver al acusado.

Ese tribunal consideró que los actos de Ferrari "podrían merecer un reproche administrativo o incluso civil", pero no una sanción penal. Según su interpretación, si bien estaban probadas las invitaciones, los encuentros no se produjeron y no se podía dar por probado que su intención fuera tener sexo con la denunciante contra su voluntad.

Sin embargo, este sobreseimiento fue anulado en febrero por la Cámara Federal de Casación Penal, que ahora ratificó su decisión rechazando el último recurso extraordinario de la defensa. Con esta resolución, al acusado se le agotan las chances de evitar el juicio oral.

La causa regresará al Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, que deberá avanzar en el proceso para determinar si se configuró el delito del que hace ya casi tres años acusan al profesor chubutense, quien finalmente deberá sentarse en el banquillo y afrontar el proceso judicial en su contra.