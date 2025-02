Comodoro Rivadavia: tras un mes en coma, murió el chico al que apuñalaron en Año Nuevo

Juan de la Cruz Aguilar tenía 17 años. El 1° de enero había sido atacado en una parada de colectivos. Por el homicidio no hay detenidos.

El mismo miércoles, su mamá, Ivana Báez, contó esperanzada: "Estuvo todo el día (por el martes) sin respirador, fue una alegría verlo así, pero después de la visita de la noche lo volvieron a conectar porque estaba cansado. Ahora me avisaron que tiene mucha fiebre".

"Ayer estuvo bien y hoy (por el miércoles) ya volvió a caer. Así va a ser todos los días, me dijo el terapista. Hasta que él no tenga la fuerza que su cuerpo necesita para salir adelante, va a estar así, porque todavía no puede comer. Le funciona la mitad del intestino", detalló la mamá, poco antes del doloroso final.

Apuñalado tras un encuentro que se pactó en Telegram

El 1° de enero de 2025, Juan de la Cruz fue apuñalado en el abdomen cuando se encontraba en una parada de colectivo situada sobre la calle Cerro Tres Cruces, en el barrio Ciudadela de Comodoro Rivadavia.

El adolescente sufrió graves heridas en el abdomen e intestinos, y tuvo posteriores complicaciones en los pulmones. Dos días después de la agresión que lo dejó en coma y terminó causándole la muerte, la familia de Juan de la Cruz se enteró de que el joven iba a ser papá.

La larga y difícil recuperacióni del joven apuñalado en Año Nuevo en Comodoro Rivadavia. Ivana, la madre de Juan de la Cruz Aguilar, llegó a dormir en un colchón ern la vereda del hospital regional de Comodoro Rivadavia, en Chubut.

De acuerdo con el parte policial de aquel día, quien alertó a la Policía solicitando asistencia urgente fue la novia del joven. Al llegar al lugar, el personal policial constató que Aguilar presentaba una herida de gravedad, si bien se encontraba consciente.

Según el mismo informe, Juan llegó a contarles a los efectivos policiales que estaba allí porque había coordinado una compra de un cigarrillo de marihuana a través de la aplicación Telegram. El encuentro había sido pactado en la garita de transporte público ubicada en la esquina de Cerro Mercedario y Cerro Ojo de Salado.

Sin avances en la investigación

Hasta el momento, la investigación por el caso, que ahora pasa a ser caratulado como homicidio tras haber sido calificado como “lesiones graves” y “tentativa de homicidio”, sigue sin mostrar avances y no hay detenidos. "No puede ser que nadie haya visto nada", había cuestionado la mamá de la víctima hace algunos días.

“Me tengo que estar moviendo para tener alguna novedad de la justicia. Encima nadie dice nada, no hay novedades acerca de algún sospechoso”, cuestionó.

La mujer también criticó el trato recibido en Fiscalía al realizar la denuncia. “Me trataron muy mal. Una a veces es medio ignorante, pero te quieren hacer entender de mala manera. Nosotros somos las víctimas. Me sentí muy mal atendida”, se quejó.

El lunes último, familiares y amigos del adolescente fallecido se movilizaron para pedir justicia.