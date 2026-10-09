La menor es de Puerto Madryn y el acusado, de 32 años, fue detenido a más de 1.400 kilómetros. Para el intercambio habría usado WhatsApp.

Contactó a una nena de 11 años por TikTok, le pidió fotos íntimas y después la amenazó con mostrarlas (foto ilustrativa).

Un hombre de 32 años fue detenido en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, en la zona sur del conurbano bonaerensse, acusado de grooming contra una niña de 11 años a la que habría contactado por TikTok.

La causa se inició en Puerto Madryn , Chubut , a más de 1.400 kilómetros de esa populosa localidad de la zona Sur del GBA y la detención del sospechoso se concretó el 6 de octubre de 2026, luego de una investigación que permitió rastrearlo pese a que, como es norma en este delito, habría iniciado el contacto a través de un perfil falso en la red social.

El operativo para apresarlo estuvo a cargo de personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora . Actuaron a partir de una orden judicial que pidió el Ministerio Público Fiscal de Chubut y que dispuso el juez penal Marcelo Orlando, a instancias del pedido de la fiscal general Romina Carrizo Díaz, que interviene en el caso junto al funcionario de Fiscalía Emiliano Otero.

También se solicitó el allanamiento del domicilio del investigado y el secuestro de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos de interés para la causa.

Cómo contactó a la nena de Puerto Madryn

Según la investigación, entre julio y septiembre de 2026 el sospechoso habría abordado a la niña en TikTok, desde una cuenta identificada como “Alex 55”. Después, la conversación siguió por WhatsApp, donde le habría pedido que le enviara fotografías y videos.

La hipótesis de la Fiscalía indica que, cuando la chica dijo que no quería seguir mandando ese material, el hombre habría usado las imágenes que ya tenía para amenazarla con publicarlas en redes sociales si no cumplía con sus exigencias sexuales.

La hipótesis de la Fiscalía es cuando la niña se negó a seguir mandando fotos, el hombre la amenazó con publicar las que ya tenía en redes sociales (imagen ilustrativa).

Según precisó el Ministerio Público Fiscal en su sitio web oficial, la situación que estaba atravesando la menor fue advertida por su padre, quien hizo la denuncia formal del caso, lo cual dio se inicio una investigación judicial especial para este tipo de delitos digitales.

Así rastrearon al sospechado de grooming

Tras la denuncia del padre, se le dio intervención a personal especializado en ciberdelito de la División Policial de Investigaciones (DPI) de Puerto Madryn.

Los investigadores analizaron información de la línea telefónica usada para los contactos por Whatsapp.

Ese análisis, sumado a la verificación de otros datos, permitió identificar al presunto autor y ubicar su domicilio en la provincia de Buenos Aires.

La Fiscalía pidió además medidas judiciales para avanzar en la causa, preservar la evidencia digital y obtener dispositivos que puedan ser sometidos a pericias.

La acusación y el pedido de la Fiscalía

Luego de que el sospechoso fue ubicado, el Ministerio Público Fiscal solicitó una audiencia de control de detención y la apertura de la investigación penal preparatoria. En esa instancia pidió la prisión preventiva del hombre.

La calificación legal provisoria incluye grooming; producción de imágenes de una persona menor de edad con representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, agravada por tratarse de una víctima menor de 13 años;.

La acusación también incluye la figura de promoción de la corrupción de menores agravada por intimidación, y coacción.

La Fiscalía planteó ese encuadre según los artículos 54, 55, 125, 128, 131 y 149 bis del Código Penal, que prevé una pena de prisión de cumplimiento efectivo.

Para el delito de Grooming, se contemplan de 4 meses a 6 años; mientras que a la producción de imágenes de un menor le corresponden de 3 a 6 años.

El delito de promoción de la corrupción de menores es el que expondría al acusado a la pena más alta: 10 a 15 años cuando media amenaza, violencia, engaño u otro medio de intimidación o coerción.