El docente acusado de seducir a una alumna podría ir preso cuatro años: "Los mensajes eran de tinte amoroso"

La Fiscal de Puerto Madryn confirmó la posibilidad de que reciba una condena de cumplimiento efectivo. "Quiero ser tu amor" y otras frases en WhatsApp.

El profesor de Puerto Madryn , provincia de Chubut , acusado por un caso de grooming que tendría como víctima a una alumna de 13 años podría ser condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, según confirmó la fiscal que está al frente de la investigación del caso.

La causa se inició a partir de una de denuncia radicada por la madre de la adolescente tras descubrir mensajes de carácter personal en el celular de su hija, alumna de la Escuela N° 750 "Leandro N. Alem" , una emblemática secundaria de Puerto Madryn.

En la presentación judicial se denuncia que el docente le mandó mensajes por WhatsApp a la nena, sin ninguna relación con cuestiones pedagógicas y con frases como que quería “ser su poeta”, “ser su amor” y también que “la quería” y que "no quería estar lejos de ella".

La fiscal general María Eugenia Vottero, quien encabeza la investigación, confirmó que ya se realizaron allanamientos, se secuestraron dispositivos electrónicos -teléfonos celulares, chips y otros soportes- y se dispusieron restricciones de contacto para proteger a la adolescente, aunque el imputado permanece en libertad.

"Un paso previo al abuso sexual"

Vottero aclaró que “lo que la ley pena como grooming es un delito de contacto de un adulto hacia un niño por medios digitales con la intención de cometer un abuso sexual”, y explicó que los mensajes denunciados podrían ser tomados como “el paso previo al abuso sexual”.

María Eugenia Vottero, fiscal de Puerto Madryn María Eugenia Vottero, fiscal de Puerto Madryn.

Según dijo la funcionaria judicial, las conversaciones detectadas tenían un tono afectivo que encuadra dentro de las primeras etapas de este tipo de delitos.

“El grooming es como el paso previo al abuso sexual -subrayó-. Son contactos por parte de un adulto con la intención de cometer un delito”.

“Los mensajes eran más de un tinte amoroso, de enamoramiento, que es como empieza el delito: el adulto intenta ganarse la confianza del menor”, le dijo la fiscal al stream local Seta TV.

Respecto de eso, advirtió sobre las estrategias que suelen utilizar los adultos para acercarse a menores: “Generan confianza a través de un engaño o de un vínculo cercano que se tenga”.

En referencia a la calificación legal, Vottero recordó que el grooming es un delito tipificado en el artículo 131 del Código Penal argentino. “La pena es de hasta cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento. Es una ley relativamente nueva”, comentó.

Puerto Madryn: los pasos de la investigación

Tras los allanamientos llevados adelante por la Fiscalía, ahora se analizarán los dispositivos electrónicos “a través de pericias digitales informáticas”, indicó Vottero.

Mientras tanto, se dispuso una prohibición de acercamiento y contacto del docente -que fue apartado de sus funciones- hacia la víctima, su familia y el ámbito escolar, en un radio de 200 metros.

La fiscal de Chubut valoró el accionar de la madre de la menor, que denunció rápidamente lo que había detectado en el teléfono de su hija, en cuanto lo descubrió.

“Lo importante es que los padres tengan un control sobre los niños y niñas porque (el grooming) puede venir de cualquier lado”, consideró. Y agregó, también, el valor de “informar a los niños de esta situación para que estén atentos”.