La jueza que condenó al criminal les permitió hablar durante la audiencia. La agresión ocurrió en pleno día, entre chicos que jugaban en una plaza.

Fue a matar a un hombre y asesinó a otro: qué se dijeron después el homicida y los familiares de la víctima.

“Pido perdón, me equivoqué”, empezó diciendo Pablo García, un hombre de 25 años que fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión efectiva por la Justicia de Chubut , por un homicidio cometido en la ciudad de Puerto Madryn.

Fue el comienzo de una declaración más extensa, previa a que la jueza Marcela Pérez Bogado confirmara la condena, y a la respuesta de los familiares de Marcelo Bruno Medel su víctima.

El 10 de noviembre de 2024, García le disparó siete veces a Medel, a plena luz del día y en medio del sector de juegos infantiles de una plaza pública del barrio 630 Viviendas, de Puerto Madryn.

El mismo día del hecho, en el marco de una serie de allanamientos, la Policía de Chubut lo detuvo a él y a otro sospechoso, Emanuel D’Angelo Zárate, de 33 años.

Días más tarde, se sumó un detenido más: un adolescente de 17 años.

El crimen fue en la tarde del un domingo, en un lugar de Puerto Madryn donde suelen juntarse familias y chicos que van a los juegos.

Finalmente, García reconoció que había sido él quien efectuó los disparos que le provocaron la muerte a Medel quien, en el momento del ataque, estaba con otro hombre, Rafael Aidar Chávez, y rodeado de chicos que jugaban en la plaza ubicada en el cruce de las calles Magallanes y Héroes de Malvinas.

Puerto Madryn: iba a matar a otra persona

Alrededor de las 16 de aquel domingo de noviembre de 2024, Medel y Aidar Chávez estaban allí comiendo pizza y tomando cerveza.

García apareció desde atrás de un paredón y empezó a disparar con un arma calibre .380.

Las pericias constataron que hubo al menos siete disparos. Uno de ellos le provocó a Medel una herida que derivó en un neumotórax masivo y, posteriormente, en su muerte.

El homicida explicó en la audiencia judicial que su intención no había sido dispararle a Medel sino al otro hombre, Aidar Chávez, con el que había mantenido un altercado durante la noche anterior.

Después de pedir perdón, García expresó: “Lo lamento mucho por la familia por lo que he cometido. Voy a pagar mi error. Que me perdonen y yo voy a pagar mi error”.

La respuesta de la familia de Medel

Familiares de Medel estuvieron en la audiencia y aceptaron el procedimiento de juicio abreviado por el cual se determinó la condena a 10 años y 8 meses de cárcel.

Tras la declaración del imputado, uno de los integrantes de la familia de la víctima también hizo uso de la posibilidad que les dio la jueza Pérez Bogado de expresarse.

“Nunca se va a justificar. Cuando salgas vas a poder ver a tu familia. Nosotros no lo vamos a ver más. Un día vas a salir. Yo te perdono, de corazón te digo. He orado por vos para que puedas encontrarlo. Yo ya te perdoné”, le dijo al asesino.

“Pero el que te tiene que perdonar no soy yo, Dios te tiene que perdonar. Espero que reflexiones”, continuó, y agregó una referencia a la increíble falta de consideración por las vidas ajenas que tuvo García, no solo las de Medel y Aidar Chávez.

“Disparaste en una plaza donde había gente y niños”, le recordó.

El acuerdo judicial contempló el reconocimiento de García como responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La Fiscalía también solicitó que fuese declarado reincidente.