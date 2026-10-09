Se les negó la libertad condicional. Los descubrieron robando ovejas y los persiguieron más de un kilómetro en medio de la oscuridad.

Los ladrones atrapados de noche con un dron térmico tenían prontuario: quiénes son.

La Justicia de Chubut resolvió mantener bajo prisión preventiva a dos de los tres ladrones atrapados mediante el uso de un dron térmico con visión nocturna cuando estaban robando ovejas de una chacra cercana a la ciudad de Rawson

La medida fue dispuesta por la jueza de garantías Eve Ponce y, entre otros motivos, se justificó en el hecho de que los delincuentes tienen antecedentes penales.

Su pasado los condena

La detención de Matías Lóscar, Maicol Pino y Matías Bustos fue la primera que llevó a cabo la Policía utilizando la tecnología de visión nocturna en base a dispositivos térmicos instalados en un dron.

Lóscar y Pino son los dos que tienen antecedentes por episodios similares al que concluyó en su arresto, el miércoles 5 de agosto de 2026, en una propiedad situada cerca de la Ruta Provincial N° 7, en la zona de la capital de Chubut.

A ambos se les otorgará el beneficio de prisión preventiva domiciliaria -Loscar en la casa de su padre y Pino, en la de su madre- cuando se cuente con las tobilleras electrónicas correspondientes.

Hasta entonces, permanecerán en establecimientos penitenciarios.

Por su parte, Bustos -el único de los tres sin antecedentes- afrontará en libertad el proceso judicial en su contra, aunque debe presentarse semanalmente en la Oficina Judicial de Rawson para certificar que no se alejó de la zona.

El beneficio puede ser revocado si no cumple esta medida o si se acerca al propietario de la chacra donde se produjo el intento de robo, o a testigos de la investigación.

Una persecución inédita

El intento de abigeato agravado por el que se lo juzga tuvo lugar en una chacra ubicada sobre la Ruta 7 de Chubut, en jurisdicción de Rawson.

La persecución aérea a los sospechosos, que quedó registrada en un video luego difundido por la propia Policía del Chubut, se extendió a lo largo de más de un kilómetro, y uno de los tres incluso trató, sin éxito, de enterrarse a sí mismo para evitar que lo vieran.

Fue alrededor de las 19.30 del miércoles 5 de agosto cuando efectivos de la Policía Montada chubutense fueron alertados acerca de la presencia de un vehículo que se detuvo frente a un puesto de comidas al paso y del que descendieron tres individuos.

Utilizando linternas para ayudarse a desplazarse en medio de la oscuridad reinante, los tres ladrones ingresaron a un campo situado a la vera de la ruta.

El dron y un intento de tapar todo con tierra

Personal de Protección Ciudadana dependiente de la Dirección de Seguridad local, aportó un dron con visión térmica.

Mediante el dispositivo aéreo, los operadores detectaron a los sospechosos en momentos en los que estaban capturando ovejas y arrojándolas por encima del alambrado perimetral de la chacra.

Cuando advirtieron que había un dron encima de ellos, abandonaron el robo y emprendieron una fuga corriendo a campo traviesa.

Después de una persecución de un kilómetro y medio, los efectivos policiales detuvieron a los ladrones.

Uno de los sospechosos enterró su teléfono celular para ocultárselo a los policías y él mismo intentó esconderse cubriéndose con tierra.

El dispositivo, de todos modos, fue localizado y secuestrado por los efectivos de la Policía del Chubut.