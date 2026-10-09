La Secretaría de Ambiente de Chubut y el municipio avanzan en un pedido de informes. Los trabajos en la zona, cerca de un barrio de viviendas.

Derrame de petróleo en Comodoro Rivadavia: los trabajos en la zona y una posible multa a la empresa.

El gobierno municipal de Comodoro Rivadavia comunicó que presentó un pedido de informes a la empresa responsable del oleoducto cuya rotura causó un derrame de petróleo en un barrio cercano a la Ruta Nacional 3 , en esa ciudad de la provincia de Chubut .

Por su parte, el secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut, Juan José Rivera, confirmó que el gobierno provincial inició un sumario administrativo y advirtió la probabilidad concreta de que haya una multa económica a la firma CAPSA.

El incidente se produjo este miércoles a las 20.30 sobre la calle colectora de la Ruta 3, e n la zona del barrio Favaloro, y desde entonces se encuentran interviniendo en la zona agentes de Defensa Civil y otras áreas del Municipio de Comodoro Rivadavia.

El derrame dejó un saldo de cinco metros cúbicos de hidrocarburo y alrededor de 100 metros cúbicos de suelo contaminado retirado durante las tareas de saneamiento, según los datos difundidos por el municipio.

Derrame de petróleo en Comodoro Rivadavia, en una zona de viviendas.

La provincia, en tanto, agregó que entre el momento en que se denunció la pérdida y el comienzo de los trabajos en la zona, que arrancaron a las 8 del jueves, no fueron cerradas las válvulas, con lo cual el líquido siguió fluyendo.

“Por escurrimiento, la cantidad de suelo que se tenga que remover y las cuestiones afectadas puede ser mayor, cuando en realidad podría haber sido menor”, le dijo Rivera al medio local Adnsur.

Peor de lo previsto

De acuerdo con lo que detalló la secretaria de Gobierno comodorense, Jordana Mrla, el aviso inicial de CAPSA reportaba un afloramiento en superficie, pero al ejecutar las excavaciones las cuadrillas constataron que la situación era peor a la prevista.

"Cuando se realizó la apertura no se podía detectar en dónde se encontraba la pinchadura. Era un derrame que debía llevar varios días", precisó.

Tras constatar la situación, el intendente Othar Macharashvili ordenó el corte de bombeo y los trabajos para recoger el petróleo derramado y retirar del barrio la tierra contaminada, para su posterior tratamiento ambiental.

Mrla agregó que, por razones de seguridad, Defensa Civil solició un plan específico para cuando se realice la soldadura del oleoducto, ya que se encuentra muy cerca de las viviendas del barrio.

La funcionaria subrayó que ya se pidió un informe detallado sobre el estado del caño.

"Le estamos consultando a CAPSA cuál es la investigación que realizó, porque ha tenido también roturas este mismo año en otros sectores, si tiene previsto el recambio preventivo, parcial o total y qué sistemas de seguridad está implementando o va a implementar, porque esa instalación atraviesa barrios de nuestra ciudad y está muy próximo a los vecinos", remarcó.

No es la primera vez

Por su parte, Rivera manifestó su preocupación por la reiteración de problemas en la misma línea de conducción.

“Lo que nos llama poderosamente la atención es que es el segundo evento que tiene la empresa CAPSA en el año sobre este ducto en particular”, expresó el funcionario provincial.

Indicó que la provincia de Chubut también realizó un pedido urgente de información respecto del mantenimiento de las instalaciones y consideró que “es el momento de pedirle (a CAPSA) que actualice su plan de mantenimiento, porque evidentemente algo podría estar dando vueltas”.