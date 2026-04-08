Fuga del Loco Cárdenas: la queja de la mamá de la víctima por un detalle que podría beneficiar al homicida

La mujer puso el foco en qué pasaría con la condena si el peligroso asesino fuera recapturado. Ya pasaron 22 días de la huida de la cárcel en Chubut .

Darío Fernando Cárdenas, el asesino que huyó de la cárcel de Trelew, en Chubut.

Ya pasaron más de tres semanas de la fuga y aún no hay noticias de Darío Fernando “El Loco” Cárdenas, el peligroso homicida que cumplía una condena de 15 años en el Instituto Penitenciario de Trelew , en la provincia de Chubut y se escapó de manera insólita, saltando por la ventana de un consultorio médico.

La huida se produjo el 16 de marzo y hasta el momento no se conoce ningún dato del paradero del criminal, cuya búsqueda se inició en Chubut y luego, según información de la Policía, se extendió por toda la Patagonia y la provincia de Buenos Aires.

“No quiero perder la fe y espero que pronto Cárdenas sea recapturado”, le dijo al diario Adnsur Silvia Nievas, la madre de Damián Sena, a quien el hoy prófugo mató de un balazo en la cabeza en 2021.

Silvia Nievas y su hijo, Damián Sala, asesinado por Darío Cárdenas en Chubut Silvia Nievas y su hijo, Damián Sala, asesinado por Darío Cárdenas en Chubut.jpg

La mujer explicó que se encuentra “a la espera de una respuesta para poder ver el expediente”.

La ley que favorecería al "Loco"

“Quiero saber qué es lo que está haciendo la Justicia. Quiero que la fuga sirva para algo, que los jueces sean más serios a la hora de dar permisos”, agregó, en referencia directa al beneficio del que se aprovechó Cárdenas para escapar: el juez Marcelo Nieto Di Biase autorizó la atención psicológica del recluso en un consultorio externo debido a que la demanda dentro de la cárcel es muy alta y los profesionales internos no dan abasto.

Respecto del trabajo que está llevando adelante la Brigada de Investigaciones para intentar dar con el homicida, Nievas dijo entender la poca información y el hermetismo con el cual se manejan, tebido a la peligrosidad del delincuente prófugo y sus antecedentes.

No obstante, advirtió que deberían ser más los operativos en las rutas. "Tengo familiares y conocidos que han viajado dentro de la provincia, e inclusive a provincias vecinas, y me contaron que no encontraron ningún retén en el camino", se lamentó.

El Loco Cárdenas, custodiado, rumbo al psicólogo en Trelew El Loco Cárdenas, custodiado, rumbo al psicólogo en Trelew. Lo buscan en Chubut, el resto de la Patagonia y Buenos Aires.

Por otro lado, hizo hincapié en un detalle que tiene que ver con la ley penal y que beneficiaría a Cárdenas en el caso de que fuera atrapado nuevamente. “Lo irónico -remarcó- es que cuando un preso se fuga no tiene ningún castigo por hacerlo, no le aumenta la pena".

Las salidas de los presos en Chubut

Silvia también se quejó de las prerrogativas como la que le concedieron a Cárdenas y derivó en su fuga y, después de remarcar que si no hay profesionales suficientes en el penal podría disponerse “atención psicológica de forma virtual dentro de la cárcel”, en lugar de autorizar salidas, advirtió que, incluso después de lo ocurrido, estos beneficios se siguen dando.

“Escuché al ministro (de Seguridad de Chubut, Héctor) Iturrioz diciendo que un juez está permitiendo la salida de un preso que ya se fugó en reiteradas oportunidades. Entonces me desalienta ver que todo esto no sirvió para nada", protestó.

El 16 de marzo, Cárdenas saltó por la ventana de un consultorio ubicado en un primer piso. En la calle lo esperaba un cómplice -a quien había contactado previamente por teléfno- con una moto en la que ambos huyeron.

El peligroso asesino fue custodiado hasta el lugar de atención. Pero sabía que, por cuestiones de confidencialidad, los policías encargados de la vigilancia no pueden ingresar a los consultorios durante la sesión y deben montar guardia afuera. El agente que vigilaba al homicida controlaba la puerta pero no la ventana por donde él saltó.