Incendio de la Casa de Gobierno de Chubut: otra orden de detención para una acusada que faltó al juicio

La de este martes es la segunda vez en que la imputada provoca que se retrase el debate y los testimonios de testigos. La semana pasada, con su ausencia, consiguió que se pospusiera el inicio del juicio pautado para el 1° de abril, que terminó concretándose dos días después, luego del feriado por el Día de los Veteranos y los Caídos en la guerra de Malvinas.

En esa ocasión, había dado aviso previo de que no podría concurrir, al igual que otra imputada, por lo que se definió la postergación.

No fue el único contratiempo causado por uno de los imputados. El viernes, en la segunda audiencia, el debate se demoró más de 4 horas porque la jueza debió enviar a la policía a buscar a otro acusado, identificado con la sigla G.V. porque en el momento que sucedieron los hechos que le imputan era menor de edad.

Increíblemente, los agentes lo encontraron durmiendo en su casa. Tuvieron que sacarlo de la cama y, después de esposarlo y palparlo de armas, llevarlo hasta los tribunales de Rawson para estar presente en una audiencia que arrancó muy demorada,

En ese momento, ante nuevas quejas de la fiscal Florencia Gómez y cansada de las dilaciones, la jueza dispuso que el máximo de tolerancia de demora seria de 10 minutos, y que cumplido ese plazo, ordinaria la detención.

La advertencia no hizo efecto, al menos en el caso de Martínez, que el lunes no se presentó. En su caso, la policía también lo encontróo en su domicilio particular. Esta vez, no estaba dormido: lo encontraron con un arma a la cintura, por lo cual se lo involucró en otra investigación.

Ahora, si la policía logra la detención de Lurdes Leguiza, el juicio se reanudaría el miércoles, concluido el cuarto intermedio dictado por Ponce.

En tanto, desde la Fiscalía afirmaron que restan presentar 15 testigos, por lo que a este ritmo, el juicio seguirá toda la semana, con un rasgo que ya parece instalado: por las maniobras de algunos de los que están sentados en el banquillo todo se hace engorroso y lento.

Fideos para evitar el juicio en Chubut

Según difundió en su momento el Ministerio Público Fiscal de Chubut, el año pasado el abogado defensor de Molina Leguiza había propuesto un curioso acuerdo en juicio abreviado para evitar que su defendida fuera a juicio: se comprometía a donar seis bolsones de fideos para entidades de bien público en un plazo de ocho meses.

Además, la imputada aceptaba una condena de dos años de prisión en suspenso (no se cumplen) y la obligación de presentarse periódicamente en la Oficina Judicial.

En la audiencia en la que se hizo el ofrecimiento, según se indicó, ya mostraba su impuntualidad: llegó una hora tarde.

Incendio intencional en Rawson. El ataque a la Casa de Gobierno de Chubut fue el 16 de diciembre de 2021, en una marcha contra la minería en la provincia.

La fiscal de Rawson no estuvo dispuesta a aceptar el trato e insistió con que la mujer y los otros 7 acusados, que entre otros peculiares resarcimientos ofrecieron también el pago de dinero, fueran sometidos a un proceso de juicio penal.

En esa ocasión, otros tres imputados fueron declarados en rebeldía por ausentarse. Tanto ellos como los que sí asistieron, uscaban un acuerdo abreviado para evitar ser procesados.

Los incidentes por los que finalmente están siendo juzgados ahora se produjeron el 16 de diciembre de 2021, en una masiva marcha en oposición al tratamiento de una ley que habilitaba la explotacion minera en la provincia y acababa de ser reglamentada por el entonces gobernador Mariano Arcioni, quien días más tarde y en función de la resistencia que despertó, resolvió abolirla..

Si bien la enorme mayoría de los manifestantes se expresó de manera pacífica, un pequeño grupo inició las llamas que tomaron parte de la Casa de Gobierno y los árboles de la plaza contigua. Además hubo enfrentamientos con la policía y daños en otros bienes públicos.