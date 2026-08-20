Un video indica que habría aprovechado el descuido de un celador con el celular, pero en la búsqueda para recapturarlo surgió un indicio de otra cosa.

Investigan la fuga del preso que salió de una cárcel por la puerta: ¿se distrajo un guardia o hubo algo más?

Un interno del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew protagonizó lo que terminó resultando un intento de fuga durante la noche del miércoles 19 de agosto de 2026, que mantuvo en vilo a la Policía de Chubut durante varias horas.

Las cámaras de seguridad del penal registraron el momento exacto en que el hombre cruzó el portón principal, que se encontraba abierto, mientras el efectivo a cargo de la vigilancia miraba su teléfono celular.

El recapturado es Kevin Agustín Quiroga, de 26 años, condenado por robo agravado. Un ladrón considerado peligroso y que se expone en juicio a una pena que podría llegar a los 12 años de prisión.

Una vez que se logró la detención, comenzó el análisis de lo sucedido. Y hubo algo que ganó centralidad: durante el operativo de búsqueda, había surgido un indicio que cambiaba el eje de la investigación.

El dato clave de los perros rastreadores

Los perros rastreadores que se utilizaron en la pesquisa posterior a la huida siguieron el olor del fugitivo durante dos o tres kilómetros desde el penal hacia campo abierto.

Pero en determinado punto, la pista se perdió de manera abrupta. Y fue justamente al llegar a la zona de la ruta 3.

Kevin "El Oreja" Quiroga, el preso que fue recapturado cerca de las 9 de la mañana de este jueves 20 de agosto de 2026.

Ese corte repentino es el indicio que llevó a los investigadores a manejar la posibilidad de que alguien lo haya estado esperando en el lugar en un vehículo.

Más allá de que el descuido visible en la filmación pueda haber existido, surge entonces una hipótesis alternativa: la existencia de una planificación previa, con colaboración externa.

¿Una pelea muy oportuna?

Durante la tarde del día en que huyó de la cárcel, había protagonizado un altercado con otro preso y, como consecuencia, fue trasladado a una sala de "preingreso", un sector destinado a alojar temporalmente a internos con problemas de convivencia.

Según la primera hipótesis policial, basada en lo que se vio en el video, fue allí donde aprovechó el descuido de uno de los celadores para abandonar el sector, llegar hasta un pasillo y de ahí al portón principal del penal.

El director de Seguridad de la Policía del Chubut, Omar Delgado, había explicado en diálogo con LU20 Radio Chubut cómo se reconstruyó esa secuencia:

"Él, aprovechando, el descuido de algún celador, logró ganar un pasillo que lo terminó llevando a una puerta y, luego de eso, flanqueó el ingreso principal y se fugó", informó.

La segunda hipótesis: una fuga asistida

La segunda hipótesis, la que ahora parece ganar peso, surgió del trabajo de los perros rastreadores.

"Es una hipótesis que manejamos, sí, que alguien lo levantó y por eso el can pierde el rastro", señaló el comisario Delgado sobre la posibilidad de que lo estuvieran esperando en la ruta.

Esto reabre un interrogante central para la causa: si la fuga fue apenas un aprovechamiento espontáneo de un descuido, o si hubo algún tipo de organización o ayuda externa que la hizo posible.

Incluso, se podría inferir que el altercado previo a la huida tal vez no fue casualidad, sino que estaba perfectamente calculado. Pero son solo especulaciones. Y la investigación todavía está en su primera etapa.

Cómo lo recapturaron

La fuga fue advertida por las autoridades un tiempo después de producida, cuando esa misma noche advirtieron de que faltaba un interno en el conteo.

A partir de ese momento se desplegó un operativo con efectivos policiales, personal de la División de Canes, drones y grupos especiales, además de controles y rastrillajes sobre la ruta 3, entre Trelew y Puerto Madryn.

El operativo se extendió durante toda la noche y las primeras horas de este jueves 20 de agosto de 2026, hasta que Quiroga fue localizado y recapturado pasadas las 9 de la mañana.

Por el momento, la Jefatura de Policía dispuso un sumario administrativo para determinar las responsabilidades del personal que estaba a cargo de la vigilancia del portón.

La investigación deberá establecer con precisión si Quiroga contó o no con algún tipo de ayuda durante su escape, mientras la Policía continúa analizando las cámaras de seguridad y el resto de las evidencias reunidas durante el operativo.