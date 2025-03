Misterio en Comodoro Rivadavia: apareció un cuerpo flotando a metros del paseo costero

"Nos informaron que había una persona en el sector de la playa, dentro del agua. En un primer momento no se precisó si estaba sin vida, pero una comisión policial se constituyó en el lugar y certificó la veracidad de lo informado. Estaba sumergida en el agua y ya se encontraba sin signos vitales ", detalló el comisario a ADNSUR .

Los agentes se ocuparon de retirar el cuerpo hacia la costa, donde pudieron constatar que se trataba de un hombre adulto.

“Muy cerca de la playa” de Comodoro Rivadavia

"Estaba muy cerca de la playa. En principio, presentaba signos de haber estado sumergido, lo cual es típico en casos de ahogamiento, como la presencia de espuma en la boca”, aclaró Vera.

El jefe policial indicó que además se detectó que tenía una herida superficial debajo del mentón, en la zona del cuello, que no afectó órganos vitales y que “podría haber sido producida por el oleaje o el contacto con objetos en la playa", según especuló.

Avenida Duclos - Comodoro Rivadavia.jpg El cuerpo fue hallado en el agua, detrás de la avenida Duclós de Comodoro Rivadavia: esperan resultados de la autopsia para comprobar si se ahogó o hubo otros factores.

Por otra parte, entre las pertenencias del fallecido encontraron su billetera con plata y sus documentos, lo cual además de agilizar su identificación, dio señales de que no fue víctima de un robo.

"Teniendo en cuenta que tenía documentación, estamos tratando de ubicar a su familia para informarles lo sucedido. Hasta el momento, no hay denuncias por desaparición de esta persona", detalló Vera.

"Personal de Criminalística analizó el cuerpo y no detectó signos de violencia. No presentaba golpes en el rostro, la cabeza o el cuerpo. Tampoco había rigidez cervical, lo que indica que el deceso no llevaba más de dos o tres horas", agregó.

No descartan ninguna hipótesis

Más allá de los indicios claros, todavía no se desecha ninguna hipótesis. "No descartamos que haya sido un hecho violento, pero en principio, al encontrar dinero en su poder y no haber signos evidentes de agresión, la principal hipótesis es el ahogamiento", concluyó.

En tanto, el fiscal de turno -que estuvo presente en el lugar-, ordenó la realización de la autopsia de rigor para determinar la causa exacta de la muerte, lo cual podría resultar determinante para aclarar las circunstancias de esta nueva muerte en la ciudad, que la semana pasada se conmovió ante el séptimo homicidio en menos de dos meses, desde el comienzo de 2025.

"Estamos a la espera del resultado de la autopsia, que se realizará en las próximas horas, aunque aún no podemos confirmar si será hoy o mañana a primera hora", detalló Vera.

Por otra parte, también intervino la Brigada de Investigaciones para analizar las cámaras de seguridad de la zona y obtener más información sobre lo sucedido.