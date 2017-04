Paz Cornú no tiene grieta

Ahora, quien se encargó de dar la nota en solitario fue Paz, quien prendió fuego al presidente Mauricio Macri y al ex vicepresidente Daniel Scioli. La infartante morocha, en una entrevista, confesó que salió con ambas figuras políticas.

La modista reveló que fue pareja del actual presidente unos doce años atrás, cuando este se separó de su esposa de entonces, Isabel Menditeguy. “Llegué a salir con Mauricio hace años, cuando se separó de Isabel. Pero bueno, son cosas que forman parte de mi pasado”, contó Cornú a una popular publicación.

La morocha se atrevió a dar detalles de cómo fue la relación con Mauricio: “Macri se portó como un señor, pero no hubo química, simplemente eso. Yo estaba en otra etapa, era muy joven y sólo quería salir y divertirme”, aclaró la casi primera dama.

Durante el mano a mano que tuvo con la revista Gente, la propia madre de Paz se encargó de revelar otra conquista de su hija: “¡Con Daniel Scioli también saliste!, dijo la mujer de manera repentina en medio de la entrevista. “¡Mamá! ¡¿Qué buchoneás?!”, fue la respuesta de Paz, que luego reconoció el amorío. “Lo de Scioli fue también hace tiempo; él no estaba con Karina (Rabolini). Me parecía un hombre inteligente, pero no se dio”, relató la diseñadora, que recientemente se separó del empresario Jorge Basile, con quien tuvo dos hijos: Milan, de 2 años, e Ítalo, de 8 meses.