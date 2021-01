Peaky Blinders volverá con su sexta y última temporada

El trailer de la venidera temporada será lanzado más cerca del estreno de la sexta temporada.

La sexta y última de Peaky Blinders

En la última temporada de Peaky Blinders estarán, desde ya, Cillian Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson, Sophie Rundle, Finn Cole (Michael), Sam Clafin, Natasha O’Keeffe, Harry Kirton, Anya Taylor-Joy y Brian Gleeson.

Los guiones de Steve son increíbles y marcan el fin de una historia épica que ha acompañado a las audiencias desde que inició en 2013“, dijo la productora ejecutiva, Caryn Mandabach.

Mandabach dijo que la seguridad del elenco y el equipo de producción siempre ha sido prioridad, y que tanto la BBC como Netflix han apoyado cada una de las decisiones que se tomaron respecto a Peaky Blinders en los últimos meses.

Y aunque la decisión de no prolongar más la serie. Los fanáticos no pierden las esperanzas de que de algún modo continúe. “Seguirá de otra manera“, declaró Kinght, dichos que dejan la puerta abierta para un spin off relacionado con alguno de los personajes, aunque todavía no hubo confirmación oficial.