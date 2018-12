En este sentido, manifestó que aún no les ha llegado ninguna notificación por parte de Crisafulli o la UNCo, que les impida llevar a cabo la obra. Es que el rector había anunciado que apelarían a un amparo y medida cautelar en la Justicia Federa. “Hoy no hay nada que nos diga que no podemos iniciar la obra, porque el municipio hasta anoche todavía no estaba notificado de nada”.

Además contó que la incidencia de esas tierras en el contexto global de la obra representan apenas una sexta parte del total. “Es mucho menos de lo que en su momento otorgaron a AMUC para fines privados”, contó.

El intendente recordó que en la década del 70, durante la dictadura de Levingston, se cedieron tierras municipales a la universidad “para fines académicos”. Sin embargo, “hoy nos encontramos con que las mejores tierras, en plena Avenida Argentina, fueron cedidas a AMUC, con fines privados y no públicos”, advirtió Quiroga.

“El progreso y desarrollo de la ciudad no se puede detener por intereses particulares”, opinó.

En tanto, Quiroga reveló que siente que Crisafulli “tienen una gran animosidad hacia el municipio y se opone a todo lo que sea iniciativa del gobierno municipal”, y recordó que también ocurrió algo similar con la propuesta para abrir la calle Entre Ríos, y después la calle Libre Pensadores.

Sobre esto reflexionó y se preguntó “si ya existe el acceso a Rincón de Emilio en tierras de la universidad, y la avenida que se proyectó corre de forma paralela, ¿por qué antes se pudo hacer y ahora no?”.

“Crisafulli no debería confundir su rol institucional con su rol de militante kirchnerista. No quiero pensar que está usando la universidad para fines partidarios”, cerró.

