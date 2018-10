“Esta ordenanza que se aprobó mejora las condiciones de ingreso pero no soluciona el inconveniente de la edad jubilatoria. Yo no puedo vetar parcialmente la ordenanza pero si hubiese podido hacerlo me hubiese dedicado quirúrgicamente a la edad jubilatoria”, indicó en declaraciones a LU5.

“Se tienen que jubilar a la misma edad que cualquier otro empleado, a los 65 si fuese un señor y 60 para una señora”

“Lo concreto es que hay más jubilados y menos activos porque tenemos menos cantidad de empleados. Gracias a eso dedicamos un35% del presupuesto a obras. Los fondos se han administrado con responsabilidad. Esto es un problema de números. Hoy un empleado municipal se puede jubilar a los 48 años”, aseguró.

El intendente cargó, además, contra los concejales que quieren “seguir manteniendo el privilegio” para que los empleados municipales se jubilen a los 48 años. “Se tienen que jubilar a la misma edad que cualquier otro empleado, a los 65 si fuese un señor y 60 para una señora”, dijo.

Embed Los gremios estatales creen q con la violencia pueden condicionar a gobiernos elegidos por el voto popular. No hay sociedad q pueda crecer con estas conductas de las cuales los sindicalistas parecen sentirse orgullosos, porq lo q pretenden es q los gobernantes les tengamos miedo. pic.twitter.com/ncMp7UWIcS — PechiQuiroga Oficial (@pechi_quiroga) 10 de octubre de 2018

Quiroga reconoció que el año próximo se jubila “mucha gente de golpe” con 30 años de aportes y se jubilan muchas personas con 48 años, ya que la actual legislación permite a un empleado municipal la posibilidad de jubilarse al cumplir los 30 años de aportes, sin límite de edad.

“Acá todo el mundo protesta que cada vez que cambia un gobierno no se va nadie y se van formando capas geológicas, pero mí no me lo pueden reprochar porque tenemos menos empleados”, finalizó.

