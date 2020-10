Pehuenia: concejal trató de mentiroso al director del Centro de Salud

Y agregó: "Así lo hice, llevé toda la documentación y la Policía me firmó un acta, ante la presencia del director de Defensa Civil y personal de Gendarmería, que dice que ingresaba en carácter de ser esencial y que debía cumplir distanciamiento social, no aislamiento”.

Pellini-Pehuenia.jpeg

El edil y ex secretario de Seguridad de la provincia indicó que el sábado 10 llegó a Villa Pehuenia con los hisopados negativos realizados en un laboratorio de la capital neuquina con fechas 24 de septiembre y 7 de octubre, además de los permisos del Certificado Único Nacional y una certificación policial.

“Ni bien ingresé, porque tengo mi residencia en la Villa, me indicaron que tenía que guardar distanciamiento social y eso hice. Nadie me dijo ni me recomendó que guardara cuarentena ni aislamiento. Hasta ayer (martes) que por una denuncia del concejal Lorenzo Lorente, no del Centro de Salud, la fiscalía me indicó que guardara aislamiento, orden que cumplo en mi domicilio”, aseguró al tiempo que indicó que la notificación judicial desestimó la demanda penal.

Pellini mostró la documentación que le hizo llegar a la Justicia. “Es mentira lo que dice el director del Centro de Salud, a mí nadie me pidió que hiciera aislamiento cuando ingresé ni en mi casa. Entre negativo, con la documentación que me requirió. No voy a poner en riesgo a la población”, agregó.

Saavedra dijo en los micrófonos de LU5: “Este señor se atravesó toda la provincia para venir a ver cómo estaba su embarcación” y que “no vino a cumplir la función de concejal”.

El edil respondió que “está faltando a la verdad” y que concurrió a ver el estado de sus bienes atendiendo a las medidas de distanciamiento social. “Resido en esta localidad desde el 2007, no es mi segunda residencia. Si alguien me lo hubiera dicho, me hubiese quedado en mi casa”, añadió.

Pellini señaló que incluso cuenta con una nota del propio COE local que indica que queda exceptuado del distanciamiento. “Esta infamia, esta mentira no la puedo permitir. Me da mucha bronca que se mienta”, agregó.