Pelé, eterno rival, saludó a Diego: "Siempre te aplaudiré"

Meu grande amigo, @maradona. Eu vou sempre te aplaudir. Eu vou sempre torcer por você. Que a sua jornada seja longa e que você continue sempre sorrindo, e me fazendo sorrir também! Feliz aniversário! Mi gran amigo, Maradona. Siempre te aplaudiré. Siempre te apoyaré. ¡Que tu viaje sea largo, que siempre sonrías y me hagas sonreír a mí también! ¡Feliz cumpleaños! My great friend, Maradona. I will always applaud you. I will always root for you. May your journey be long and may you always smile, and make me smile too! Happy Birthday!