Pelea por su vida

La profesional destacó que “el estado clínico empeoró” y que el músico “permanece muy grave”. “No podemos adelantar mucho. Es muy pronto para que la inflamación disminuya”, agregó.

Denis se accidentó mientras interpretaba el tema “Te llamo para despedirme”.

Horror: Su novia contó que el sábado iban a festejar el cumpleaños número 70 del artista.

Según el primer parte médico del hospital, “ingresó a las 21:45 horas en grave estado”. Sobre las lesiones, se detalló que el artista sufrió “edema cerebral, contusiones hemorrágicas múltiples, hemorragia subaracnoidea traumática, fractura temporal izquierda y neumoencéfalo, hemotórax bilateral con fracturas costales; asimismo, presenta fractura de clavícula y escápula”.

¿Despedida?

Verónica Montti, la joven novia de Denis, confesó cómo sintió a su pareja minutos antes del concierto: “Me llamó un rato antes de que arrancara el show y lo noté un poco raro, me dijo que estaba un poco bajoneado. Ahí tuve una sensación rara, pero no algo místico, sino algo raro. Él tiene un tema que se llama “Te llamo para despedirme’, y sentí eso. (…) Me pareció que tenía más ganas de acostarse que de cantar”. “Deseo que ocurra un milagro y pueda volver a verlo”, agregó Montti.

El día que contó que estuvo 17 minutos sin signos vitales

A principios del año pasado, Sergio Denis estuvo en la mesa de Mirtha Legrand y contó lo que le pasó en 2007 en Paraguay, cuando estuvo 17 minutos sin signos vitales. “Vi un lugar de mucho miedo, oscuro, negro, y lo puedo contar ahora porque a veces tenía miedo de que la gente pensara que estaba medio pirado”, señaló el cantante, y agregó: “La mitad de mi cuerpo estaba en un rectángulo, yo lo insultaba, para mí era el diablo. Había una ventana, era un horror”.

Además, como parte de mismo relato, Denis indicó que había visto una serie en la que uno de los personajes sufría una situación similar.

“No vio ni una luz ni un lugar de paz, sino un rectángulo horrible. Tenía miedo. No quería volver ahí”, explicó.

En aquella gira por Paraguay, el intérprete de “Te quiero tanto” y “Yo soy la aventura”, entre otros grandes hits, había sufrido un ataque cardíaco antes de dar un show, por lo que estuvo al borde de la muerte.