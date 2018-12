Pensó que tenía sexo con su novio y era otro joven

Aunque tiene el sueño pesado, un roce sobre su remera la despertó. La habitación estaba a oscuras y en silencio. Algunos de los chicos que hasta hace rato charlaban y tomaban algo, dormían sobre los futones. De espaldas, Abigail consintió las caricias y terminó de consumarse una relación sexual, que ella interrumpió para ir al baño. Cuando la chica regresó del baño, vio con sorpresa que quien estaba en su cama no era su novio, sino uno de sus amigos, Donald Grant Ward. Primero creyó que era una broma que le jugaban entre su novio y los amigos, que se habían cambiado de lugar mientras ella estaba en el baño. Pero su novio no estaba en la habitación.

La chica se quedó dormida y unas caricias la despertaron. Estaba todo oscuro. Ahí comenzó la relación sexual.

La chica se puso frenética. Fue hasta la habitación de su novio y él dormía allí. Él le explicó que le había dado sueño y que había decidido irse a dormir a su cuarto. Ella le contó lo ocurrido. Él, furioso, salió corriendo. Abigail estaba confundida: ¿la habían violado? ¿lo que le habían hecho era ilegal? Le escribió a una amiga. Se sentía violada. Esa misma noche, la joven y su novio fueron al hospital y una estación de Policía, y Ward fue detenido. Según su declaración admitió que tuvo relaciones sexuales con la chica sabiendo que ella creía que él era su novio.

“Estoy menos protegida que cualquier propiedad en el estado. De esta manera, con estas leyes, mi cuerpo puede ser tomado y usado y no es un crimen”. Abigail Finney La indignación de la víctima ante el fallo judicial

El caso llegó a los Tribunales y Donald Grant Ward enfrentó una acusación de violación, pero fue absuelto. Para la Ley del Estado de Indiana, como para la de otros estados de EE.UU. conductas como las de Ward pueden ser incorrectas, pero no ilegales. En Indiana , el sexo solo se convierte en violación cuando se lo obliga a través de la fuerza o las amenazas, si la víctima tiene una discapacidad mental y no puede dar su consentimiento correctamente, o si no está consciente de que se está llevando a cabo la relación sexual. Y Abigail sabía que estaba teniendo sexo. Ella no sabía que era con Grant.

El abogado de Ward, Kirk Freeman, argumentó que su defendido no puede ser condenado solo porque Finney, quien consintió en tener relaciones sexuales, creía que él era otra persona. La absolución de Ward ha llevado a Finney a abogar por cambiar los leyes sobre violación para que abarquen los casos de engaño y de suplantación de identidad.

Razones absurdas y un vacío legal

Kirk freeman, el abogado del violador, sugirió que algunos hombres usan todo tipo de identidades para convencer a las mujeres de tener sexo. el letrado dijo que muchos dicen “te amo” y “estoy listo para un compromiso”, pero el hecho de que estén mintiendo no los hace culpables de violación”. Está claro que una violación es “sexo no consensuado”. Pero el caso de abigail expone un vacío legal en las leyes no solo de indiana, sino en más de tres cuartos de los estados de ee. uu. y territorios: la palabra consentimiento, cuando aparece en una norma, no está expresamente definida