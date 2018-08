Pepe Mujica abandona el Senado por "cansancio de largo viaje"

En su misiva, Mujica sostuvo que "el carácter de renuncia voluntaria y la legislación vigente señalan que no corresponde el beneficio del subsidio establecido, porque me acogeré a la jubilación.

El ex líder Tupamaro aprovechó la carta para "pedir disculpas muy sinceras" si alguna vez "al calor de los debates" hirió "lo personal de algún colega". "No obstante, mientras mi mente funcione, no puedo renunciar a la solidaridad y la lucha de las ideas", añadió.

MUJICA01.jpg

El pasado 6 de agosto, el expresidente uruguayo explicó en una entrevista con EFE que pensaba dejar su escaño en el Parlamento porque quería tomarse una "licencia" antes de morirse, dada su avanzada edad.

"Veo que tengo 83 años y me voy acercando a la muerte. Quiero tomarme licencia antes de morirme, sencillamente, porque estoy viejo. Hay un tiempo para venir y otro para irse y así como se caen las hojas de los árboles también nos caemos nosotros. La vida continúa, no es tan importante", confesó.

Mujica, al que alguna vez se lo llamó "el presidente más pobre del mundo", se volvió una figura mundialmente conocida por su mensaje de austeridad y su crítica al capitalismo y a la sociedad de consumo.

Su pasado como guerrillero del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, y sus 12 años en prisión, donde fue víctima de torturas físicas y psicológicas, acrecentaron el mito de su figura, dando lugar a varias biografías y más recientemente a un documental sobre su vida, dirigido por el reconocido cineasta serbio Emir Kusturica.

Mujica fue diputado entre los años 1995 y 2000, y luego senador entre 2000 y 2005. En 2010 asume la presidencia y fue electo senador nuevamente en las elecciones de 2014.

LEÉ MÁS

Pepe Mujica debuta como actor en Traigan el porro